Chacras festejó los carnavales con un hermoso viaje a los '60, '70 y '80

Música, baile, un ícono de la cultura argentina y un viaje nostálgico a los '60, '70 y '80. Así se vivieron los festejos por los carnavales en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, en lo que fue una una nueva edición de la Retreta Social Club. La celebración, que contó con la presencia de miles de vecinos que dijeron presente en la tradicional Plaza Gerónimo Espejo, tuvo de todo. Clásicos nacionales e internacionales, stands de emprendedores, puestos de gastronomía tradicional y productos artesanales, formaron parte un combo perfecto para las familias que disfrutaron una noche imperdible.

Desde temprano, cientos de lujaninos llegaron hasta la icónica plaza departamental para festejar el carnaval. No faltaron las típicas guerras de espuma, ni los baldazos de agua tan característicos. Decenas de familias improvisaron picnics en el espacio verde, mientras los más jovencitos disfrutaron de empaparse a carcajadas.

Silvio Soldán, más vigente que nunca.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

La celebración, impulsada por la Agencia de Promoción Cultural de Luján de Cuyo, tuvo a Silvio Soldán y al experimentado DJ Alejandro Pont Lezica, como los principales protagonistas. Desde las 21, los vecinos se divirtieron con el Feliz Domingo para la Juventud que llevó adelante el icónico locutor, actor y presentador televisivo. No faltaron los clásicos juegos que marcaron una época, como el histórico ping pong de preguntas y respuestas, que contó con la participación de un grupo de valientes que subió al escenario.

Acompañada por su familia, la pequeña María disfrutó la fiesta.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

"Los carnavales de Chacras están hechos con..." arengó Soldán en un par de oportunidades, para recibir la respuesta de un público que le festejó cada intervención. Entre cada aparición del eterno conductor, Pont Lezica fue el encargado de elevar la temperatura con clásicos que recorrieron los `60, `70 y `80. Bette Davis Eyes (Kim Carnes), Need you Tonight (INXS), Walking Away (Information Society), Every Breath you take (The Police), Ritmo de la Noche (Chocolate), La bilirrubina (Juan Luis Guerra) y Ciudad Mágica (Tan Biónica), fueron algunas de las canciones que sonaron en la noche lujanina.

Gonzalo Ruiz, María Suyai (delegada de chacras), Silvio SoldÁn, María de la Macarena Duo Reina de Chacras, Esteban Allasino y Andrés Sconfienza (Presidente HCD)

Foto: gentileza prensa Luján de Cuyo

En diálogo con MDZ radio, Soldán se refirió a los festejos que tuvieron lugar el domingo 11 y lunes 12 en el corazón de Chacras de Coria. "Fue una fiesta muy linda, hubo muchísima gente y la plaza Espejo estuvo colmada. Fuimos con Alejandro Pont Lezica que es el primer disc-jockey que comenzó cuando no tenían los Djs no tenían importancia que tienen ahora".

Artesanos y emprendedores, los otros protagonistas.

A los festejos por una nueva edición de Retreta Social Club, se sumó la oferta de artesanos y emprendedores departamentales que se ubicaron en los alrededores de la plaza departamental. Productos comestibles, bijouterie, trabajos en alfarería, juguetes y hasta alfajores artesanales, fueron exhibidos desde temprano.

El DJ Pont Lezica, en acción.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Tampoco faltaron los clásicos vendedores ambulantes, que aprovecharon la alegría de los niños para ofrecer tubos de espuma y serpentinas. Los foodtracks y restaurantes locales, también recibieron a las familias que volvieron a casa exhaustos, pero felices.