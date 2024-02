Novedoso: cómo funciona el primer hotel para gatos en Mendoza

Cada vez que hablamos de hotel u hospedaje, se nos viene a la cabeza, casi de forma automática, aquel inmueble que brinda alojamiento a las personas que se desplazan de un lugar a otro, sobre todo, en vacaciones. Pero, poco a poco, este servicio se empezó a expandir hasta albergar a otros seres vivos, como lo son las amadas mascotas.

En un principio, en Europa se crearon hoteles para perros, elegidos por los dueños que se iban de viaje o no tenían con quien dejar a su mascota en sus días de descanso. Esa tendencia, llegó, más tarde, a Buenos Aires y a algunas provincias de la Argentina. Sin embargo, siempre se albergaba a perros y muy pocas veces se le daba lugar a los felinos.

En pandemia, Fernando Llera, un aficionado al cuidado gatuno se comenzó a preguntar por qué no existían hoteles para gatos en Mendoza, y motivado por el amor que sentía hacia esos animales domésticos, se propuso crear Serafina, el primer hotel destinado al recibimiento de esas mascotas en la provincia cuyana.

Mirá el video

“Esto nace en noviembre del 2020, en plena pandemia. Se conjugaron varias cosas: la necesidad de cuando uno tiene animales y no sabés qué hacer cuando no podés cuidarlo; y, el deseo de emprender algo”, contó Fernando sobre el inicio del emprendimiento, y agregó: “Yo trabajo para un laboratorio y vendo medicamentos veterinarios, entonces estoy en contacto con los veterinarios, que son los que saben. Les consulto a ellos cómo son los gatitos, cómo se los maneja, para poder hacer todo lo que se ve acá. Nosotros pedimos asesoramiento para que el gatito pueda estar lo más cómodo posible”.

El hotel Serafina se inauguró en noviembre de 2020. Foto: Rodrigo D'Angelo /MDZ

En noviembre de ese año, el entonces emergente hotel para gatos recibió a Kenia, la primera gatita del emprendimiento. Desde entonces, fueron recibiendo a más y más gatitos, y trabajando en paralelo para ampliar las instalaciones con el deseo de asegurar su comodidad. “Mientras trabajábamos fuimos ampliando el lugar; viendo lo que estaba bien y lo que había que mejorar, sobre todo en tema de seguridad para que el dueño se quedara tranquilo, sabiendo que el gato no se iba a escapar”, comentó Llera.

Los gatos se pueden hospedar por día o por meses. Foto: Rodrigo D'Angelo /MDZ

Pero él no es el único que trabaja en el primer hotel para gatos de Mendoza. Su hermano, Claudio, su mamá y hasta sus hijas se acercan a visitar a los gatitos y a brindarles todo el cariño que necesitan para sentirse como en casa. “Es un emprendimiento familiar; todos colaboramos desde diferentes lugares, desde tomar reservas, hablar con los clientes, la recepción, la limpieza, el cuidado, las mañas que hay que darles, porque todos son muy demandantes de cariño, sacarles fotos y videos, y estar en su momento de ocio”, aseguró.

En la actualidad, reciben, un promedio de entre ocho y diez gatos por día. Eso sí, en vacaciones y feriados, los hermanos aseguran que la demanda crece y que tienen, aproximadamente, a 25 gatos en el hotel, ubicados en distintas habitaciones –algunas privadas, otras compartidas entre felinos hermanos-. “Pero no solo es por tema de vacaciones; hay gente que se muda, hay gente que tiene una fiesta, hay gente que tiene un trámite y no sabe qué hacer con su gatito, hay gente que me los deja dos días, tres días, hasta seis meses”, señaló el emprendedor.

Claudio Llera también trabaja en el emprendimiento familiar. Foto: Rodrigo D'Angelo /MDZ

Al entrar al lugar, se puede apreciar un solárium repleto de juegos al aire libre y cubierto por redes para que los gatitos no se escapen. Alrededor, se observan las habitaciones, los boxes individuales y las salas de juego, todas revestidas con mucho color y diseños gatunos.

Como en un hotel, los dueños que desean dejar a su gato pagan la tarifa diaria que, actualmente, está a $4000 pesos por día. “El dueño solo trae el alimento del gatito. Toda la parte sanitaria y todo lo que es juego está dentro del servicio que ofrecemos”, explicó Fernando y aseguró: “Contamos con el asesoramiento de un veterinario, sobre todo en tema de comportamiento. Y tenemos otro veterinario por casos de urgencia, por cualquier circunstancia o duda que surja. Y, si nos dice que habría que hacer algo, automáticamente nos contactamos con su dueño, se le comenta la situación y, a partir de ahí, se actúa”.