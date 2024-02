"Gran potencial", la desopilante oferta de vivienda por 700 dólares

En medio de las tensiones que se generan a un mes de que se haya derogado la ley de alquileres, la aparición de ofertas insólitas no deja de sorprender a inquilinos y usuarios de redes sociales que comparten sus experiencias. Ahora se viralizó una curiosa oferta: alguien ofrece en Mercado Libre una casa en estado de abandono y considerable deterioro por el sorprendente precio de 700 dólares. No se aclara si la oferta es para alquiler o venta, de cualquiera de los modos la oferta sería irrisoria. Lo que queda claro es que no se puede habitar en esa propiedad sin hacer profundas refacciones.

"Casa a refaccionar en su totalidad, con cochera. Son dos propiedades construidas sobre el mismo lote. importante fondo y terraza, gran potencial, a metros de Avenida Triunvirato y de Av. Álvarez Thomas, sobre avenida y distintos comercios. Cualquier opción, consultar", dice el anuncio.

La publicación fue compartida en la res social X por la cuenta @InquilinosAgrup. Muestra imágenes de la propiedad que revelan una estructura en mal estado, con ventanas rotas, paredes desgastadas y un evidente abandono, además de mugre. A pesar de su estado deplorable, la vivienda se ofrece a un precio que ha generado diversas reacciones y comentarios.

El posteo, que incluye capturas de pantalla de la publicación hecha en la plataforma de compras y ventas ha desatado debates sobre qué tipo de propiedades están en oferta actualmente y bajo qué condiciones. Para muchos, ofrecer viviendas en mal estado revela una falta de ética y roza lo ilegal. Por supuesto, también están los que tomaron el anuncio con humor. Hasta el momento no se conocieron mayores datos.