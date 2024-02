Aumentó la demanda en los hospitales públicos de Mendoza: la respuesta del Gobierno

Por la dura crisis económica, los mendocinos dejaron de atenderse en el sector privado. Según informó MDZ durante los últimos días, los consultorios reportaron una merma del 20% durante el mes de diciembre y enero. Mientras tanto, en el sector público advierten por un aumento en la demanda pero aclaran que el sistema está preparado para ello.

Concretamente fue el director de Hospitales, Jorge Pérez, afirmó que en algunos efectores el incremento fue del 5% y en otros, como máximo del 15%, lo que no ha afectado el normal funcionamiento de los servicios.

"El Ministerio de Salud y Deportes afirma que el impacto de la crisis económica en el sector público de Mendoza está influyendo en la migración de personas que no pueden acceder al sector privado al sector público, aunque esta situación no ha repercutido significativamente. También, se está observando que la población no duda en elegir el subsector dado que la salud pública mendocina, siempre ha sido de excelencia", indicaron oficialmente desde el Gobierno.

Al respecto, el director de Hospitales, Jorge Pérez, mencionó que se ha registrado un aumento en la demanda de servicios de salud pública debido a que las personas no pueden permitirse pagar el sector privado.

Esto ha llevado a demoras en la atención y ha aumentado la carga de trabajo en los principales hospitales de la zona Metropolitana. “Lo que nosotros hemos visto, en estos últimos meses, es que la población no encuentra respuestas a esa atención a la que deberían responder las prepagas y obras sociales, lo que ha generado el incremento del 5% en algunos efectores públicos y en otros, hasta el 15%”, explicó Pérez.

El director de Hospitales afirmó que el sistema público está en condiciones de responder a la demanda tanto en este momento, como también en la temporada de enfermedades respiratorias.

Finalmente el funcionario destacó: “La salud pública siempre va a dar respuesta pero, como todo sistema, tiene un límite y se va a estresar en la medida en que la población siga migrando. La salud es para todos los habitantes de Mendoza y si bien, un segmento importante lo aborda en el sector público, también tenemos entidades privadas y nadie puede hacerse el distraído ante las responsabilidades que le caben”.