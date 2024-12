Caótico debut de las pulseras inteligentes en la Fiesta Provincial de la Cerveza

La Fiesta Provincial de la Cerveza trajo una novedad en la edición 2024: pulseras inteligentes para ingresar al Hipódromo de Mendoza y para pagar las consumiciones durante el festival. La idea era agilizar la entrada del público y el pago en los puestos de comida y bebida, pero el debut terminó siendo un caos.

Las filas en los puestos de carga de las pulseras inteligentes superaron la media hora de demora y se registraron problemas para cargar los QR. Muchas personas se quejaron porque estaban en la fila mientras las bandas empezaron a tocar.

“Sabíamos que había que cargar la pulsera, pero pensamos que íbamos a poder hacerlo acá desde nuestros celulares. Se ha caído el sistema y está todo saturado. Es una buena idea pero no está muy bien implementada”, explicó una de las jóvenes mientras hacía la fila.

Así intentaban cargar las pulseras inteligentes

“Es mucho tiempo el que estamos perdiendo para acreditar el dinero y después utilizarlo. Hay que limar algunas asperezas y quizás así pueda funcionar mejor sobre todo para no utilizar dinero, transferencias y demás al momento de comprar”, agregó.

La pulseras inteligentes de la Fiesta Provincial de la Cerveza. (Rodrigo D`Angelo /MDZ)

También hubo complicaciones en el ingreso al Hipódromo. “Estuvimos dos horas en la puerta esperando que llegara un tal Juliana que no apareció nunca, era la encargada del lugar. Nos empezamos a juntar unas 50 personas afuera y no nos dejaban entrar sin el QR de las entradas. Llegó una chica con mal gestó que nos trató muy mal. Todos se lavaron las manos”, contó una joven.

“Nosotros retiramos la pulsera hoy. Por un tema laboral no pudimos antes. Vinimos, las busqué y pensamos que con eso entrábamos. Yo creo que la pulsera no anduvo bien, nadie se hace cargo de nada. La entrada no salió barata. Les quedó grande el sistema con la pulsera. Muy decepcionante”, comentó la amiga.

Por otro lado, en el estacionamiento -que había que pagar con anticipación y costaba $5.000- también se registraron complicaciones. Según algunos presentes, no pudieron ingresar con sus autos porque el predio estaba completo.