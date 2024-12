Armó una réplica de la Torre Eiffel a escala en su patio, la puso en venta y se la compraron

La réplica de la Torre Eiffel construida en la localidad cordobesa de Alicia, Córdoba, fue vendida y será trasladada en los próximos días a Villa Parque Síquiman, una comuna ubicada a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz. Claudio Marchetti es el constructor de esta obra que tiene 31,60 metros de altura y pesa más de 10 toneladas. Le llevó 26 meses ensamblarla y enumerar cada una de las 86 piezas que la componen y que fue colocando en el patio de su vivienda.

En agosto pasado, cuando por fin pudo terminar la réplica, casi de inmediato la puso a la venta. ¿Los motivos? Su patio no estaba acondicionado con servicios para recibir a la cantidad de turistas que se acercaban a diario para verla, subir hasta su primer piso y sacarse fotos.

"Yo no sabía que esto se iba a viralizar. Vienen turistas a diario. Y yo no tengo ni sanitarios ni infraestructura para darles agua caliente para el mate, o asientos para que esperen para subir (la torre tiene capacidad para 16 personas). La gente no se conforma con verla. Quiere quedarse, pasar un momento allí. Y yo la construí en el patio de mi casa", había contado en agosto pasado Claudio a MDZ.

Finalmente, el constructor autodidacta logró venderla y la Torre Eiffel de Alicia tiene destino final. Fue adquirida por Héctor Vallejos, empresario dedicado a la construcción y bienes raíces, quien instalará esta réplica en el barrio cerrado "La Josefina", a la vera de la ruta 38.

En diálogo con MDZ, Marchetti brindó detalles de cómo será el operativo de traslado que iniciará en pocos días. "Esta semana se comenzó con el llenado de las bases, de los cimientos, para poder ensamblar las piezas de la torre que pesa más de 10 toneladas. Aquí, en Alicia, estamos preparando el desarme de la torre que nos llevará dos o tres días. Una vez que esté lista la base viajaremos con las piezas numeradas para ensamblarla", contó el creador de esta obra.

"Este proceso lleva unos 15 a 20 días para que el hormigón seque correctamente. Una vez que esté seco, armamos la torre. Desde ahora hasta que quede completamente instalada en Parque Síquiman van a pasar, al menos, 30 días", proyectó Marchetti.

La réplica, fabricada con hierro ángulo cortado a mano y protegida con tres capas de antióxido, promete convertirse en un nuevo ícono turístico para las sierras de Córdoba, sumando un atractivo que podrá ser apreciado incluso desde Villa Carlos Paz.

Mirá las imágenes de la torre Eiffel de Alicia que será trasladada a Parque Siquiman: