La música que sigue inspirando y motivando

Te presento una selección de las recomendaciones musicales más destacadas del año, canciones y artistas que, con su talento y mensaje, están dejando huella en la escena musical, llevando esperanza y fe.

“Viene” Artista: Rescate

"Viene", es uno de los temas más destacados del álbum OMNI, el estreno marcó el regreso de la icónica banda argentina "Rescate". Este nuevo trabajo musical combina la profundidad emocional de su mensaje con un sonido fresco y vibrante que reconecta con sus seguidores de siempre y atrae a una nueva generación de oyentes.

El título del álbum OMNI es una poderosa referencia a las cualidades divinas que definen a Dios:

Omnipresente.

Omnipotente.

Omnisciente.

Estos atributos encapsulan la grandeza y perfección de un Dios que está en todo lugar, que tiene todo el poder y que conoce todas las cosas, a través de este título, la banda no solo rinde homenaje a estas características, sino que también refuerza el mensaje central de su música: un llamado a reconocer a un Dios infinito que acompaña, guía y transforma vidas.

Desde su lanzamiento el disco OMNI ha causado un impacto notable, alcanzando más de 2 millones de reproducciones en Spotify y generando un fervor palpable entre la comunidad Rescatera a nivel global, como también en nuevas audiencias.

“Me siento bien” Artista: Marky Rodriguez

Me Siento Bien” es el tema que llevó a Marky Rodríguez a la mira de Billboard. El cantante, compositor y pastor cubano Marky Rodríguez, radicado en Miami, está experimentando un notable crecimiento global. Con su música y mensaje inspirador, ha logrado conectar con una audiencia en todo el continente, destacándose como una figura emergente en el ámbito musical.

Su primer adelanto del EP "Me Siento Bien", ha causado furor en redes sociales, impulsado por la popular cuenta de Instagram HypersKidsAfrica, que cuenta con más de 7 millones de seguidores. Los niños de Uganda eligieron esta canción para una de sus coreografías, viralizando el tema a nivel mundial y atrayendo a una audiencia diversa y juvenil. El éxito no solo se refleja en las impresionantes cifras de reproducciones, sino también en la expansión de su mensaje positivo y lleno de alegría.

El reconocimiento de Billboard ha marcado un hito en su carrera, siendo el primer artista cristiano de su género en aparecer en la prestigiosa sección "On the Radar", destinada a talentos emergentes con proyección mainstream. Además, el videoclip de "Me Siento Bien" superó el millón de visitas en YouTube en solo 15 días de manera orgánica, reafirmando al artista dentro del panorama musical y su impacto tanto en la música como en las plataformas digitales.

"Hermoso Momento" Kairo Worship

"Hermoso Momento" de Kairo Worship, una canción que conquistó a la audiencia global. El grupo dominicano Kairo Worship integrado por Ariel Holly, Laurelys Castillo y Natanael Santana, se ha consolidado en la industria musical gracias a su conmovedor tema “Hermoso Momento”. Esta canción, cargada de profundidad espiritual, aborda la relación paternal con el Creador desde lo más profundo del ser hasta una entrega completa.

Desde su debut, “Hermoso Momento” ha acumulado más de 18 millones de reproducciones en Spotify y más de 77 millones en Youtube, posicionándose como una de las piezas más destacadas del género. Su alcance se ha multiplicado gracias a diferentes versiones, entre ellas un remix junto al renombrado artista Farruko, que ha ampliado significativamente su audiencia y llevado su mensaje a nuevos horizontes.

La canción también ha encontrado gran resonancia en redes sociales, donde su mensaje de esperanza y entrega ha sido ampliamente compartido y celebrado. Este impacto global subraya la capacidad de Kairo Worship para conectar con el público, reafirmando su lugar como una banda que trasciende fronteras con un mensajes que inspira.

“Libre” Alex Campos Ft. Cales Louima

Alex Campos impactó con la versión del sencillo “Libre” perteneciente a su álbum "Esencia". Alex Campos, el reconocido cantautor colombiano, sorprende una vez más con su más reciente producción discográfica “Esencia”. Este álbum marcó un giro en su carrera artística al explorar nuevas corrientes musicales, enfocándose en el worship, y ofreciendo a su público una propuesta fresca y profunda que refleja su crecimiento espiritual y musical.

Entre los temas destacados de este álbum se encuentra la versión en español de “Libre”, una canción que el propio Alex describe como profundamente significativa y que toca su alma. En esta interpretación, se suma la voz de Cales Louima, un talento destacado que aporta una calidad vocal excepcional, haciendo de este dúo un momento especial y conmovedor dentro del álbum.

Desde su lanzamiento, este trabajo discográfico ha generado gran expectativa y respuesta positiva tanto de críticos como de seguidores, afianzando a Alex Campos como uno de los artistas más destacados y trascendentes en la música cristiana en español.

“Tantas Historias” Christine D’Clario

Christine D’Clario y el arte de contar historias que trascienden. Considerada una de las canciones más significativas de Christine D’Clario, “Tantas Historias” fue galardonada como “Mejor Canción en Español” del año durante la ceremonia principal de los Dove Awards, en Nashville..

El tema forma parte de su reciente álbum “La Novia", grabado en vivo en el Coliseo de Puerto Rico. Este concierto fue un éxito rotundo, agotando 15,000 entradas en tan solo tres semanas.

La canción relata las experiencias personales de quienes han vivido la fidelidad de Dios, haciendo eco en millones de corazones alrededor del mundo. La habilidad de la artista para conectar con su audiencia a través de su voz y su mensaje profundo sigue siendo uno de los mayores logros de esta canción.

La fuerza de "Tantas Historias" radica en su capacidad para trascender como un símbolo de fe. Cada verso recuerda que, a pesar de las dificultades, el compromiso divino es constante.

“Worthy” Blanca Ft. Yandel

Blanca y Yandel llevan el mensaje de fe con "Worthy". La talentosa artista Blanca, de ascendencia puertorriqueña, nacida en Nueva York, presenta "Worthy", en colaboración con el renombrado cantante y productor puertorriqueño Yandel. La artista urbana Blanca lanza dos versiones del tema, una completamente en español y otra en una mezcla de español e inglés, ambas con la participación especial de Yandel.

Esta sorprendente colaboración entre Blanca y Yandel surge de manera orgánica. Al escuchar "Worthy", Yandel expresó su entusiasmo por la canción y su aprecio por el género musical, incluso mencionando que si alguna vez hiciera una canción de fe, sería algo similar. Tras varias conversaciones, Yandel no solo aceptó colaborar, sino que también contribuyó con su propio verso, aportando su sello personal a la canción. Este proyecto marca un hito en la carrera de Yandel, ya que es su primer tema dedicado a Dios.

Con una sólida trayectoria en la música latina y un sinfín de éxitos a su nombre, Yandel aporta una nueva dimensión a "Worthy", fusionando su estilo característico con un mensaje que inspira. Este lanzamiento ha generado gran entusiasmo en plataformas digitales.

"1000 Pedazos" Un Corazón

La banda mexicana Un Corazón celebró con su primer Latin Grammy por el álbum Kintsugi, uno de los temas más destacados es “1000 Pedazos”. Esta canción es un reflejo profundo del proceso de restauración que la banda ha vivido y que hoy inspiran su música. Con una mezcla de balada latina, sonidos acústicos y orquestales.

El concepto central de "Kintsugi", trata sobre el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, se refleja perfectamente en esta canción. A menudo, hay personas rotas, que enfrentan el dolor y el quebranto. Sin embargo, el sufrimiento es, en realidad, una parte esencial de la experiencia humana.

La poderosa lírica de “1000 Pedazos”: “Y si estoy mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar”, encapsulan el espíritu de resiliencia y rendición total en medio del quebranto. El tema, que ya forma parte del corazón de la banda, es una invitación a nunca perder la esperanza, incluso cuando todo parece estar roto. Ana Pérez Tinedo.

* Ana Pérez Tinedo, agente de prensa.

IG: @Comunicarles