Dónde y desde cuando se podrá visitar la réplica cordobesa de la Torre Eiffel

La réplica de la Torre Eiffel, construida artesanalmente por Claudio Marchetti en la localidad de Alicia, provincia de Córdoba, se trasladará en los próximos días a Villa Parque Síquiman, una comuna ubicada a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz.

Con la base ya armada para poder contener las 10 toneladas que pesa esta réplica a escala 1:10 de la icónica Torre Eiffel, en los próximos días el propio Marchetti iniciará la titánica tarea de desarmar cada una de las 86 piezas que la conforman para luego reconstruirla en el barrio cerrado La Josefina, ubicada a la vera de la ruta nacional 38.

A pesar de que se encontrará en un country, la torre se convertirá en un atractivo turístico para esa comuna de poco más de 3.500 habitantes. Su instalación cuenta con el apoyo además del jefe comunal Mario Enrique Sariago, quien confirmó a MDZ que la inauguración está prevista para el 6 de enero de 2025, coincidiendo con la festividad de Reyes.

“Es un hecho histórico para Villa Parque Síquiman. Desde que asumí en mi gestión, mi objetivo fue encontrar el monumento ideal para que nuestra localidad se destacara en el Valle de Punilla. Esta torre es el resultado del trabajo conjunto con un empresario que decidió invertir en esta réplica (Héctor Daniel Vallejos) y la comuna, y estanos trabajando para poder inaugurarla en en los próximos días, en plena temporada”, expresó Sariago.

La réplica, que mide 31,60 metros de altura será visible desde la ruta 38, que lleva al norte del Valle de Punilla, pero será de acceso público ya que habrá un espacio para que los visitantes puedan ingresar a ella, pagando una entrada.

Más allá de su atractivo turístico, Sariago subrayó el impacto social de la iniciativa. “Parte de la recaudación de las entradas será destinada a nuestra comuna. Esto nos permitirá construir aulas y ampliar el dispensario, un beneficio directo para los vecinos. Es una obra que no solo embellece el lugar, sino que aporta al desarrollo de nuestra comunidad”, afirmó.

El intendente también destacó la ubicación estratégica de la réplica de la torre Eiffel, que se suma a las bellezas naturales de la zona. “Desde allí se puede apreciar todo el Lago San Roque y localidades como Villa Carlos Paz y Santa Cruz del Lago. Además será un ícono para el valle y nuestra localidad será reconocida por tener este emblema”, enfatizó.

La historia de la torre

A Claudio Marchetti, constructor de aberturas de aluminio en la localidad de Alicia, provincia de Córdoba, le llevó 26 meses completar un ambicioso proyecto personal: construir una réplica a escala 1:10 de la icónica Torre Eiffel.

Como autodidacta y sin seguir los planos originales, Marchetti fue armando solo la torre al tiempo que enumeré cada una de las 86 piezas que componen esta torre que hasta ahora se encontraba en el patio de su casa.

En agosto pasado, cuando por fin pudo terminar la réplica, casi de inmediato la puso a la venta. La decisión no fue fácil pero el argumento era sólido: el patio de su vivienda no estaba acondicionado con servicios para recibir a la cantidad de turistas que se acercaban a diario para verla, subir hasta su primer piso y sacarse fotos.

"Yo no sabía que esto se iba a viralizar. Vienen turistas a diario. Y yo no tengo ni sanitarios ni infraestructura para darles agua caliente para el mate, o asientos para que esperen para subir (la torre tiene capacidad para 16 personas). La gente no se conforma con verla. Quiere quedarse, pasar un momento allí. Y yo la construí en el patio de mi casa", había contado en agosto pasado Claudio a MDZ.

Aunque recibió varias propuestas para comprarla, finalmente la torre fue adquirida por Vallejos, empresario dedicado a la construcción y bienes raíces, quien la instalará en el barrio cerrado La Josefina.

"Desde que me hice cargo de la comuna, mi objetivo fue buscar el monumento ideal para que Parque Síquiman resaltara en el Valle de Punilla. Ahora se dio la posibilidad con este empresario que decidió invertir en la réplica de la Torre Eiffel, lo que dará a nuestra localidad una identidad propia", reflexionó el presidente comunal.

La réplica, fabricada con hierro ángulo cortado a mano y protegida con tres capas de antióxido, promete convertirse en un nuevo ícono turístico para las sierras de Córdoba, sumando un atractivo que podrá ser apreciado incluso desde Villa Carlos Paz. "La única condición que nos puso Daniel Marchetti cuando se compró la torre fue que él fuera quien la desarmara en Alicia y la volviese a armar en Síquiman", confirmó Sariago.

Sobre ese operativo, Marchetti confió: "el desarme de la torre que nos llevará dos o tres días. Una vez que esté lista la base viajaremos con las piezas numeradas para ensamblarla en Villa Parque Síquiman".

Con la fecha de inauguración fijada para el 6 de enero próximo, se espera que en la oportunidad se lleve adelante un evento con la actuación de artistas locales para convertir este emprendimiento en un motivo de festejo para toda la comunidad.