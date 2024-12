God Save The Queen: el magnífico trabajo de los músicos para interpretar a los fundadores de Queen

Queen es una de las bandas legendarias de la historia de la música, del rock internacional. Pasan los años y las generaciones, y, sin embargo, su obra trasciende a todo ello. Afortunados son quienes tuvieron el privilegio de ver a la mítica agrupación británica en vivo, con Freddie Mercury en escena. Otras millones de personas que crecieron escuchando sus canciones, en cambio, no tuvieron tal fortuna, pero sí tienen el consuelo y posibilidad de maravillarse con la fiel interpretación -tanto musical como de caracterización- que hacen los músicos de God Save The Queen en su honor.

Reconocido por la Rolling Stone como el show homenaje más importante del mundo, God Save The Queen -también llamados, en español, Dios Salve a la Reina- lleva más de 25 años de trayectoria transportando a los fieles oyentes de Queen a la época dorada del rock, cuando Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon hacían historia arriba del escenario.

Pero el show va más allá de la rigurosa interpretación en vivo de los éxitos de la discografía de Queen. God Save The Queen brinda a los espectadores una experiencia completa, con detalles visuales y sonoros, buscando ser fieles a la imagen de la banda británica en los ’80. En escena, los artistas argentinos logran imitar a la perfección a los fundadores originales, con vestuarios, maquillaje y peinados idénticos a los que lucían en los recitales más recordados, y cuidando detalles en la mímesis de los movimientos que ejecutaban Freddie, Brian, Roger y John en cada recital. Como si fuera poco, cada frase que le dirigen al público es dicha en inglés, con acento británico, para que la experiencia se sienta aún más real.

Foto: Nazarena Corona / Gentileza God Save The Queen

Desde 1998, God Save The Queen ha trabajado en el arte de la mímesis musical y actoral. Pablo Padín es el encargado de ponerse en la piel del mítico Freddie Mercury, emulando sus ademanes escénicos, como los movimientos que llevaba a cabo con su micrófono, y entonando los temas con un timbre espectacularmente similar al del famoso frontman, acompañado, en ocasiones, del piano y la guitarra acústica. Dani Marcos tiene el rol de ejecutar los solos potentes de guitarra y los coros agudos como Brian May. Matías Albornoz, por su parte, se ocupa de tocar la batería al estilo de Roger Taylor y, por último, Ezequiel Tibaldo toca las cuerdas del bajo como John Deacon.

De esta forma, los cuatro intérpretes logran emocionar al público que siempre soñó con ver a Queen en vivo y que, por algún motivo -sobre todo, el generacional- no pudo. Por ello, son reconocidos a lo largo del mundo, conquistando a nuevas audiencias que quedan maravillados por la recreación sin igual de la atmósfera mágica de un recital de la banda británica.

Luego de una extensa gira internacional, con la que recorrieron países de Europa, Asia y América, God Save The Queen regresó a la Argentina para cerrar el año con un recital emocionante en la Ciudad de Buenos Aires. El jueves 19 de diciembre, la banda tributo se presentó en el Teatro Gran Rex, reencontrándose con un público enérgico e interpretando hits infaltables como “Somebody To Love”, “Another One Bites the Dust”, “Don’t Stop Me Now”, “Love Of My Life”, "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" y "We Are the Champions".

Foto: Nazarena Corona / Gentileza God Save The Queen

El arduo trabajo de los músicos para realizar el show tributo más importante de Queen

En la previa del último recital del año en el Teatro Gran Rex, MDZ tuvo el honor de presenciar la previa, con los artistas haciendo la prueba de sonido y preparándose para ponerse en la piel de cada personaje. Entonces, el guitarrista Daniel Marcos y el baterista Matías Albornoz nos contaron cómo llevan a cabo el exhaustivo trabajo de imitar a los músicos fundadores, cuál fue la respuesta de Queen al conocerlos y el respeto que le tienen a la obra original.

“Nos sentimos privilegiados de hacer lo que amamos y vivir de eso. Muy pocos tienen ese privilegio y somos muy agradecidos y valoramos mucho lo que estamos viviendo”, reconoció Matías Albornoz en diálogo con MDZ, al revelar qué se siente vivir su sueño.

En tanto, Daniel aseguró que, el tener tanto reconocimiento a nivel internacional y la posibilidad de vivir interpretando los temas de su banda favorita a lo largo del mundo, se comprometen mucho más con el trabajo de ofrecer un show tributo de calidad. “Nos hace comprometernos en el sentido de la responsabilidad, de hacerlo con tanto respeto y amor porque es la música que amamos, la música que nos gusta desde hace tantos años”, admitió el músico y agregó, con orgullo y admiración: “Es música universal. Vemos que pasan las generaciones y vienen chicos a vernos. La música de Queen tiene esa magia. De alguna manera, es un doble privilegio poder hacerlo”. Foto: Nazarena Corona / Gentileza God Save The Queen

Pero ponerse en la piel de leyendas del rock no es un trabajo sencillo. Se requieren horas y horas de observación, escucha y análisis de los videos y temas grabados por la banda original. Luego, horas y horas de práctica en cuanto a la ejecución de los instrumentos, a alcanzar un timbre de voz similar a la de Freddie y compañía, y la recreación de los movimientos típicos que cada uno de los artistas repetía en vivo.

“Es un proceso largo que fuimos puliendo durante tantos años arriba del escenario. Creo que cada show nos da una experiencia nueva y es un aporte para ir mejorando show a show. Hoy en día ya no nos atamos a mirar videos -cosa que sí hacíamos al principio-. Solo, los miramos cuando hacemos un show nuevo, lo craneamos un poco y trabajamos para hacer cosas nuevas y rever los temas”, indicó el intérprete de Roger Taylor, y aclaró: “Pero ya, como van tantos años de hacer este papel, lo incorporamos de una manera que nos sale natural arriba del escenario y no estamos pensando en que tenemos que actuarlo. Creo que, por eso, también, lo disfrutamos mucho. Estamos más disfrutando que pensando en el personaje que tenemos que hacer”. Foto: Nazarena Corona / Gentileza God Save The Queen

“Por un ratito, nosotros nos creemos esa magia. Creemos que somos un ratito Queen, e intentamos creérnoslo para que la gente lo crea. Ese es el secreto. Obviamente, eso queda arriba del escenario, porque, después, somos nosotros”, confesó Daniel.

“Hay gran un laburo individual. Lo hacemos con tanto amor y con tanto respeto, tanto desde lo individual como lo grupal, cuidando tantos detalles -vestuario, instrumentos, la técnica, todo el equipo de trabajo que nos acompaña- que hacen que la experiencia sea lo más parecida posible. Nuestra intención es recrear esa magia, al menos por un ratito, que era tener a Freddie y a Queen, arriba del escenario en los 80’. A la vez, estamos tan metidos en el personaje que somos como actores musicales, de alguna manera, y lo sentimos así”, manifestó el músico.

Por su parte, Matías expresó: “Lo que queremos transmitir es que lo trabajamos mucho. No es que lo largamos así a la ligera. Nos comprometemos para que salga bien, para generar esa magia. Trabajamos las cuestiones estéticas, el sonido, luces, escenografía; trabajamos muchos aspectos para que se vea el respeto que brindamos a este homenaje”. Foto: Nazarena Corona / Gentileza God Save The Queen

Si bien, por una cuestión de edades no llegaron a ver a Freddie Mercury en vivo, quien pisó la Argentina con Queen en febrero de 1981, sí presenciaron un show de la banda con Adam Lambert como frontman. Es más, llegaron a comunicarse con Brian May y personas del círculo cercano de la banda, lo que significó el mayor reconocimiento para ellos en su carrera como banda tributo.

“Hemos tenido la oportunidad de hablar con Brian y con gente muy allegada a la banda original. Entre ellos, al ingeniero de sonido; Peter Freestone, que fue el asistente personal de Freddie Mercury -es más, ha venido a giras nuestras como apadrinando nuestros shows-; Jim Beach, que es su manager. Ellos nos dan el visto bueno que, para nosotros, es un orgullo”, concluyó Matías.

Mirá los videos del show en el Teatro Gran Rex

Cuándo vuelve a presentarse God Save The Queen en Argentina

En 2025, la banda volverá a presentarse en Argentina. Hasta el momento, se confirmó que el 9 de mayo de 2025 darán un nuevo concierto en el teatro Gran Rex, ¡con entradas agotadas! Además, God Save The Queen viajará a Córdoba, para dar un show en el Quality Arena el 25 de abril. Asimismo, desde la banda adelantaron que se vienen nuevas fechas, que serán anunciadas en las próximas semanas.