Un exdirector del PAMI defendió el recorte de medicamentos gratuitos: "Había muchas distorsiones y abusos"

Carlos Regazzoni, exdirector del PAMI durante la presidencia de Mauricio Macri, ofreció una detallada evaluación de la reciente decisión del organismo de recortar la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, subrayó la necesidad de garantizar transparencia y controles en la asignación de beneficios sociales.

"Por lo que estuve viendo de la resolución del PAMI, lo que están haciendo es salir definitivamente de la política que había puesto Alberto Fernández y volviendo a la política clásica de subsidio social que tenía el PAMI", explicó Regazzoni, quien recordó que anteriormente el acceso a medicamentos gratuitos estaba condicionado a la realización de trámites y evaluaciones específicas. "Durante la presidencia de Alberto Fernández eso cambió y se puso una política de medicamentos gratuitos que no requerían ningún trámite. Esto dio origen a muchísimas distorsiones y abusos", aseguró.

El extitular del PAMI destacó que la eliminación de controles en la gestión de Fernández derivó en "falta de transparencia" y en situaciones de corrupción que perjudicaron a quienes más necesitaban los beneficios. "Yo recuerdo en el PAMI cuando estuve, la farmacia que más le facturaba al PAMI en todo el país no tenía 30 metros cuadrados de superficie. Había una cantidad de corrupción que nosotros detectamos porque muchas veces, cuando usted da beneficios sociales, se presta a desmanejos por parte de los inescrupulosos".

Sobre la situación actual, Regazzoni reconoció la gravedad del contexto económico para los jubilados, señalando que "nunca hubo, en los últimos 30 o 40 años, tantos jubilados por debajo de la línea de pobreza. Habitualmente el 5% de los jubilados estaba bajo la línea de pobreza, ahora está en casi el 30%". Según el exfuncionario, este deterioro refuerza la necesidad de subsidiar la demanda genuina de medicamentos.

No obstante, insistió en que la sustentabilidad del sistema depende de que aquellos jubilados que puedan pagar una parte de los medicamentos lo hagan, mientras que quienes no puedan deben recibir el subsidio completo. "Es lo que defendí permanentemente cuando fui director del PAMI. Pero sin controles no va a haber transparencia, y eso se presta a manejos distorsivos".

Finalmente, analizó el impacto del costo de los medicamentos en la economía de los jubilados, diferenciando entre los tratamientos ambulatorios, que aumentaron por debajo de la inflación, y los tratamientos especializados, como oncológicos o para trasplantes, cuyos precios suelen superar los índices inflacionarios debido a su dependencia del dólar y a la incorporación de nuevas moléculas de alto costo. "Cuando usted analiza el fenómeno 'medicamentos', tiene que tener en cuenta estos tres tercios", concluyó.

Regazzoni enfatizó que el principio fundamental es claro: "Debe darse medicamentos a toda persona que lo necesite. A ningún jubilado le puede faltar. Ahora, eso debe hacerse con transparencia y controles, porque si no, la gente que realmente necesita el beneficio es la que termina pagando las consecuencias".

Escuchá la entrevista completa: