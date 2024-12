La sombra de las apuestas online sobre la juventud cordobesa

La proliferación de las apuestas en línea ha generado una preocupante realidad: la ludopatía adolescente. Esta problemática, lejos de ser un mero entretenimiento, se ha convertido en una adicción que afecta profundamente la vida de jóvenes y sus familias.

El juego, ¿un juego?

Hace unos días, el arzobispo de Córdoba expresaba: “me da tristeza ver que los partidos de fútbol y las estrellas deportivas promuevan tantas formas de apuestas”. Eso no es un juego, es una adicción, es meterle la mano en el bolsillo a la gente, sobre todo a los trabajadores y a los pobres. Pensando en una encuesta reciente de la asociación de loterías, casinos y quinielas de la Argentina, a 6 de cada 10 padres le preocupa que sus hijos apuesten on line y de acuerdo a ese estudio, la edad de inicio de los adolescentes es entre los 13 y los 17 años.

En este caso, en Córdoba, el modo en cómo se lograron los votos, hace unos meses, para no derogar la ley que permite el juego on line de niños y jóvenes; la metodología que se usó para esto, para que no caiga esa ley fue de un nivel político y legislativo que, le digo que como cordobés me da mucha vergüenza. Y, así como tantas veces uno hace, orgulloso, propaganda de nuestra Córdoba en este caso les pido que no miren para este lado y si lo hacen que sea para no imitarnos. En Córdoba ciudad están prohibidos los casinos, no en el interior sino en la ciudad. Es una especie de burla prohibir los casinos y lo tiene uno en la mano digamos. Algunos gobiernos dicen que nos quedemos tranquilos porque van a gestar medios médicos y psicológicos para luchar contra la ludopatía; es como decir “les vamos a atender una enfermedad que nosotros mismos hemos provocado”, una cuestión casi burlesca”.

Las palabras del Cardenal Rossi reflejan una realidad cruda y alarmante: las apuestas online no son un juego, sino una adicción que puede llevar a la ruina económica y emocional a mucha gente. La promoción constante a través de figuras deportivas y eventos populares contribuye a normalizar esta práctica, haciendo que sea cada vez más difícil resistir la tentación, especialmente para los adolescentes, cuya piscología aún se encuentra en desarrollo.

Córdoba: un caso ejemplar de mala praxis política

La situación en Córdoba es especialmente grave. La reciente votación para mantener la ley que permite el juego online en menores es un claro ejemplo de cómo la política puede poner en riesgo el bienestar de la juventud. La metodología utilizada para lograr este resultado es cuestionable y genera una profunda vergüenza entre los ciudadanos cordobeses.

Es paradójico que en una ciudad donde los casinos están prohibidos, las apuestas online estén tan fácilmente disponibles. Esta situación es una burla para los ciudadanos y demuestra una falta de coherencia en las políticas públicas. La promesa de crear centros de tratamiento para la ludopatía resulta insuficiente y hasta cínica, ya que es como intentar curar una enfermedad que se ha promovido activamente.

La ludopatía adolescente es un problema complejo que requiere una respuesta integral por parte de las autoridades, las familias y la sociedad en su conjunto.

Es necesario

Mayor regulación: implementar leyes más restrictivas para limitar el acceso de los menores a las apuestas online .

. Prevención: desarrollar campañas de concientización dirigidas a jóvenes y padres sobre los riesgos de la ludopatía .

. Tratamiento: ampliar la oferta de servicios de tratamiento para las personas que ya sufren de esta adicción .

. Responsabilidad social: exigir a las empresas de juego que asuman su responsabilidad social y adopten medidas para prevenir la ludopatía.

La protección de nuestros jóvenes debe ser una prioridad. Es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde. No es un juego, es la dinámica pseudolúdica del mal, hace parecer un juego algo que no es.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en Educación.