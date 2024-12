RainbowEx: incautaron tres millones y medio de dólares en cripto

Aproximadamente hace dos meses, comenzó a escucharse que una estafa piramidal en la localidad bonaerense de San Pedro había afectado a casi un tercio de la población. El caso fue conocido como la estafa de "La China", debido a la asiática que aparecía dando instrucciones diarias o RainbowEx por la plataforma que se encontraba detrás. Actualmente, Luis Pardo y Maximiliano Braga, dos de los nombres que aparecen en la cúspide de la pirámide -son quienes ganaron más dinero- están entre los detenidos.

En el parte de prensa de la fiscalía a cargo de la investigación, informaron: "se logró el congelamiento e incautación de todas las “Wallets” de criptomonedas y las cuentas bancarias de los imputados, por un total aproximado de 3.500.000 USDT – equivalente a dólares norteamericanos. El entramado de alcance internacional permitió por primera vez desde Argentina, solicitar el congelamiento de los USDT directamente a la empresa Tether, que maneja todo el ecosistema de estas criptomonedas en las que transaccionaban los delincuentes. Además de la generación de billeteras descentralizadas, bajo el control de los Agentes Fiscales intervinientes para el resguardo judicial de los criptoactivos incautados".

"Se realizó en conjunto con el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Oficina Central Nacional de INTERPOL y DINIC del Ministerio de Seguridad de la Nación", agregaron.

Además, en San Antonio de Areco, a casi 80 kilómetros de San Pedrito, se allanó la casa de Francisco José Molina, el dueño de la casa de cambio que cambiaba las criptomonedas por dinero físico. También se allanó la casa de Alexis Pan, otros de los ubicados se en la parte superior de la pirámide. Hasta el momento, Pan se encuentra prófugo.

Pan mantiene vínculos con el gremio de papeleros, muy fuerte en San Pedro, porque en esta localidad está ubicada Papel Prensa.

Por la cercanía con Pan y su ubicación en la parte superior de la pirámide, nombres de peso en el gremio figuran en la investigación de la Justicia. Por ejemplo, Gerardo Gelabert, el titular del gremio de papeleros, está entre los seis que más recaudaron.

El medio local la Opinión, que denunció a la estafa desde el principio, pudo acceder a los primeros movimientos de las detenciones y los allanamientos impulsados por la investigación de Dra. María del Valle Viviani en colaboración con la Dra. Verónica Marcantonio junto a los especialistas en ciberdelitos de la Procuración de la Provincia.

En relación a los montos que se llevaron quienes se encontraron en la cúpula, el medio local indicó que el detenido Maximiliano Braga, tuvo una ganancia de poco más de 244 mil dólares.

Los sampedrinos

"Hubo gente que se jugó plata sabiendo lo que estaba pasando y ganó mucho dinero. Hubo otras personas, muchas de bajos recursos que perdieron todo, Gente vendiendo, autos, sacando préstamos", describió Lili Berardi, jefa de redacción de La Opinión y agregó: "Una persona muy humilde me dijo 'Lili vos me tenés que entender, esto es la esperanza del pobre. La persona que nos metió, nos hizo la cuenta y si nos daban lo que nos decía, en un mes, nos íbamos una semana de vacaciones con mi señora'. ¿Cómo no lo voy a entender? Esas historias te parten el alma", expresó y agregó: "Cayeron psicólogos, odontólogos, todo tipo de profesionales, hasta conocí a una contadora. Todavía hay gente que no puede creer que el dinero que su celular decía que tenían, no está, no existe".

En un gráfico publicado por el medio local se explicó que el 73% de quienes pusieron plata en RaibowEx perdieron y solo un 27% salieron con saldo positivo, De ese 27%, hay seis personas en las cúpula máxima: Maximiliano Bragas, Alexis Pan, Luis Pardo, Ricardo Rosas, Gerardo Gelabert y Facundo Villalba.