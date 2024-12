Gmail le dice adiós a las contraseñas tradicionales para dar más seguridad

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, Google ha comenzado a utilizar un nuevo sistema de autenticación para Gmail. Se trata de la eliminación de contraseñas tradicionales como método principal de acceso para darle paso a otro sistema: las llaves de acceso o las passkeys.

Este nuevo formato promete simplificar el proceso de inicio de sesión y proteger de manera más eficaz las cuentas de los usuarios frente a amenazas cibernéticas como el phishing y la suplantación de identidad. Vale aclarar que esta nueva metodología no significa que el usuario no pueda usar la contraseña, ya que una no suplanta a la otra, por el momento. La idea es que el público conozca la nueva alternativa para tener mayor seguridad en su cuenta.

Las contraseñas tradicionales van a ir quedando de lado paulatinamente.

¿Qué son las “passkeys”?

Actualmente, las passkeys se posicionan como el método principal de autenticación para sus servicios. Este movimiento busca mejorar la seguridad y facilitar la experiencia del usuario, eliminando la necesidad de recordar complicadas combinaciones de caracteres. Las llaves de acceso usan claves criptográficas que se almacenan directamente en los dispositivos del usuario. En lugar de depender de una contraseña, el acceso a la cuenta se realiza a través de un proceso de autenticación biométrica o patrones de desbloqueo del dispositivo.

Esta modalidad ofrece una mayor protección ante ataques de phishing, ya que el acceso a la cuenta está vinculado tanto al dispositivo del usuario como a su identificación biométrica, lo que hace muy difícil que un tercero pueda acceder sin la presencia física del usuario. Además, al eliminarse el ingreso manual de contraseñas, también se evita que estas puedan ser capturadas mediante técnicas como el keylogging.