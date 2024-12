El estremecedor testimonio de la esposa del gendarme argentino detenido en Venezuela

Todavía no se conoce el paradero de Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que fue detenido en Venezuela después de que el chavismo lo acusara de espionaje. El Gobierno de Javier Milei pidió la liberación del argentino a través de un comunicado oficial de Ministerio de Seguridad de la Nación.

El gendarme vive en Luján de Cuyo, Mendoza y trabaja en el Paso Internacional Cristo Redentor. Está casado con María Gómez, una mujer venezolana que estaba en su país natal con el hijo de ambos. Gallo estaba de licencia para visitar a su familia en Venezuela cuando fue detenido sin pruebas por el chavismo. María Gómez dio su testimonio en MDZ Radio.

Nahuel Gallo es fanático del trekking. Foto: @agus_ollag

"Todavía no sabemos nada. Más allá de lo que ya se sabe todavía no hemos recibido ningún tipo de comunicación oficial. No sabemos nada desde el domingo 8 de diciembre", explicó angustiada. La situación es muy estresante. Ya han pasado ocho días desde que Gallo fue detenido por las autoridades venezolanas.

Gallo había ido a visitar a su esposa cuando, según su hermano Kevin, seis civiles armados se lo llevaron por la fuerza. María Gómez dijo, al borde de las lágrimas, que "estoy hace siete meses en Venezuela por un tema familiar. Mi estadía acá se alargó más de lo pensado y le dije a mi esposo que venga para que conozca a mi familia". Después "haciendo migración en San Antonio del Táchira (una ciudad venezolana) es cuando lo retienen".

"Lo hicieron sin ningún aviso. Después empezó la pesadilla de no tener ninguna respuesta de él", destacó emocionada. Es muy difícil "saber todo de lo que se le está acusando. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos dejen saber de él y obviamente que lo liberen. Este era un viaje sumamente familiar, no es nada político. Nosotros no somos políticos. No tenemos nada que ver, no estamos ni relacionados. Somos ciudadanos comunes que simplemente tomamos una mala decisión y queremos que se todo se solucione de la mejor manera".

Gómez además desmintió que Nahuel estuviera en Colombia haciendo una misión de paz. "Eso es totalmente falso. Él salió el 4 de diciembre de licencia y tenía hasta una carta de invitación firmada por un abogado en la que lo habían autorizado a viajar. Era todo legal. Es ilegal lo que le están haciendo. Ya son ocho días que no sabemos nada de él y lo que necesitamos es saber que está bien. Su familia está desesperada. Yo estoy desesperada", concluyó.