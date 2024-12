Insólito: le sacaron la licencia por alcoholemia y fue a recuperarla borracho

Un joven de Bariloche debió realizarse un control de alcoholemia mientras conducía y, al darle positivo, los agentes de tránsito le retuvieron la licencia de conducir. Lo increíble es que cuando fue a presentarse a la Dirección de Tránsito y Transporte para recuperar su licencia, llegó borracho.

Ocurrió el último sábado cerca de las 8, en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuando el joven fue a rendir el examen de conducir para recuperar la licencia que se le había quitado por dar positivo en un control de alcoholemia. Increíblemente, el joven se presentó borracho a rendir el crédito, con 0,76 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según indicaron fuentes locales, el joven había salido la noche anterior y no tuvo en cuenta, a la hora de tomar, que al otro día debía rendir el examen. Además de eso, llegó conduciendo, a pesar de no contar con una licencia de conducir, por lo que los inspectores no solo se negaron a que realice el examen, sino que también le secuestraron el vehículo en el que llegó.

En este caso fue el segundo secuestro de vehículo al que fue sometido, luego de haberle retenido otro vehículo en el primer evento en el que dio positivo en alcoholemia.

Cabe señalar que, por la primera infracción, el joven debía pagar $1.300.000 y se le retiraba la licencia por un mínimo de dos meses. Al ser un caso de reincidencia, ahora deberá pagar el doble de dinero y el tiempo mínimo de retención de la licencia pasa a ser de más de dos años y medio.