WhatsApp advierte sobre el cierre de cuentas a quienes infrinjan las reglas

Hace unos días, WhatsApp lanzó una fuerte advertencia para sus usuarios, ya que explicó que aquellas cuentas que funcionan a través de aplicaciones no oficiales podrían ser eliminadas. A lo que Meta se refiere es a apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, que son promocionadas como oficiales, pero en realidad no lo son.

Esto ha ocurrido porque en las últimas semanas estas plataformas se han publicitado como sustitutas a la app de mensajería al ofrecer nuevas funcionalidades. En este sentido, su uso masivo tiene que ver con el hecho de que ofrecen funciones y herramientas innovadoras, como una sección de chat secreta, la posibilidad de iniciar sesión de varias cuentas en el mismo celular u ocultar el estado.

WhatsApp advierte por aplicaciones no oficiales.

Desde WhatsApp han explicado que estas app son muy peligrosas ya que alteran configuraciones del sistema operativo, poniendo en riesgo la seguridad de los datos e información de los usuarios. Esto se da porque no brindan la privacidad del cifrado de extremo a extremo que utiliza la app original para encriptar el contenido de todas las conversaciones.

¿Qué aplicaciones no hay que descargar?