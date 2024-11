Qué pasará con las licencias de conducir profesionales después de la reforma

Es efectiva la reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial aprobada en la Cámara de Diputados. A partir de ahora comienzan a regir los nuevos plazos de vigencia para las licencias de conducir en Mendoza, extendidos de 5 a 10 años para todos los nuevos permisos que se emitan desde este momento.

Gustavo Cairo, diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), fue quien propuso la reforma en sintonía con el Ejecutivo provincial, y aclaró las dudas principales en MDZ Radio.

Gustavo Cairo en Diputados.

Primero que nada, los nuevos plazos no aplican inmediatamente para aquellas licencias emitidas antes de la reforma. Esto es hasta la próxima renovación: "Por ejemplo, si a vos se te vence el año que viene, cuando la renoves te la van a dar por diez años. Pero no significa que no tengas que ir el año que viene porque ya se extendió tu licencia. Tenés que ir".

La vigencia de 10 años es válida todas aquellas personas menores a 65 años de edad y se reducirá a 5, como es ahora, si el conductor comete alguna infracción al volante.

Para los adultos mayores, partir de los 66 las licencias vencerán a los 5 años, mientras que desde los 75 años será cada 3. Ya no deberán rendir nuevos exámenes prácticos y teóricos de conducir, algo que antes era obligatorio. "Se va a hacer hincapié en lo médico, en lo auditivo, visual, psíquico y físico para no volver a tomarles un examen de manejo y de señales viales como se hacía antes", explicó el diputado.

Sobre las licencias profesionales, Cairo aclaró que "lamentablemente" por ahora el régimen sigue como está, aunque el diputado cree que las condiciones impuestas a los profesionales "son una locura" y que ya presentó otro proyecto para cambiarlas.

Tampoco cambia la renovación del carnet por cambios de domicilio, "no lo pudimos incluir", aunque "espero que lo podamos cambiar". En Mendoza, si uno se muda a otro departamento tiene que renovar la licencia y rendir el examen de nuevo. "La ley nacional decía que esto rige cuando cambias de jurisdicción, pero refiriéndose a las provincias. Acá se malinterpretó como municipio. Espero que podamos avanzar con ese tema", concluyó.