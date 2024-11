Cómo es el cuerpo y la altura promedio de los argentinos, según un estudio reciente

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) finalizó el Estudio Antropométrico Nacional Argentino (EAAr), que brinda los datos necesarios para realizar una tabla de talles en el país, con el fin de hacer cumplir la Ley de Talles (27.521) de acuerdo con las formas y dimensiones actuales de los cuerpos de la población argentina. Sin embargo, las impulsoras de la normativa denuncian que las marcas de ropa y las autoridades no muestran interés en adherir prendas con los talles reales de los ciudadanos y, por ende, en implementar la legislación.

Desde el organismo nacional detallan que el Estudio Antropométrico Nacional Argentino “tiene por objetivo definir la forma y dimensiones actuales y propias de los cuerpos que conforman la población argentina”. Asimismo, aseguran que es “la Primera Base de Datos Nacional de Medidas Antropométricas que permitirá contar con las Tablas de Medidas Corporales de los habitantes. De esta forma se podrá alcanzar una mejor comprensión acerca de los tamaños y formas corporales humanas argentinas”.

El INTI posibilitó la realización del estudio gracias a la tecnología de escaneo corporal 3D, que registra las medidas de los cuerpos argentinos. Además, se llevó a cabo un muestreo representativo para los estratos de la población definidos por sexo/género, grupo etario y región del país. Es así que la investigación abarcó las medidas de 12.276 personas de 16 provincias y más de 20 ciudades.

La Ley Nacional Nº 27521, conocida como la Ley de Talles, entró en vigencia hace tres años. Foto: Archivo MDZ

Este estudio se destaca por ser la base del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), establecido por la mencionada Ley de Talles. Si bien dicha normativa fue sancionada en 2019 y reglamentada en 2021, todavía no se cumple en todo el país, según los ciudadanos y la propia impulsora de la Ley, Marcela Passo, diputada nacional por el Frente Renovador.

Las medidas de los argentinos

En el informe se revela que las “feminidades” (tal como se describe a las mujeres en el estudio) tienen una altura promedio de 1,61 metro desde los 12 años en adelante. “Se descubrió que en Argentina se hacen altos de pantalones demasiado largos para lo que es la población argentina. La mayoría de las marcas ponen 1,70 o 1,72, pero el promedio de la población está en 1,61 como mucho”, dijo al respecto Alicia Hernández, gerente general de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en diálogo con Clarín.

En suma, se determinó que la medida promedio del busto de las mujeres mayores de 18 años ronda entre los 90 y 102 cm. La cintura de las mujeres, por otra parte, tiene una medida promedio de entre 74 y 86 cm. En cuanto a la cadera, la medida promedio es de 102-105 cm., a que se diferencia de las medidas estándar europeas por ser más amplia.

“Una de las cosas importantes que vimos con el INTI es ver la curva de modelaje de los resultados que arrojó el estudio sobre las medidas de las marcas. Ahí entendimos que hay ciertas empresas que tienen sus curvas desplazadas y que no cubren, en algunos casos, las medidas que tiene su población de consumidores. Este estudio es muy importante, porque ayuda justamente a eso a ajustar sus productos a las necesidades reales de los consumidores, lo que podría abrir nuevas oportunidades en el mercado”, indicó la gerente de CIAI.

Por su parte, los varones de entre 20 y 49 años presentaron una altura promedio de 173,8 centímetros. Además, el estudio revela que las medidas de pecho rondan los 106,4 cm.; la cintura promedio es de 93,4 cm. y la cadera, 103,4 cm.

De acuerdo con Hernández, los resultados del estudio fueron arrojados en septiembre ante la entidad, con el fin de que las empresas pudieran acceder a los datos y, así, comenzar a diseñar prendas que respeten las medidas y dimensiones reales de los argentinos. “No solo tiene que ver con la indumentaria, sino que puede servir para otras disciplinas”, sostuvo la profesional, asegurando que la información obtenida podría servir, por ejemplo, para el diseño de muebles y espacios públicos.

La falta de interés político por hacer cumplir la normativa

Marcela Passo, la legisladora que impulsó el proyecto en el Congreso de la Nación, criticó que la Ley de Talles no se aplique, debido a la falta de interés en el tema. La diputada aseveró que los primeros bocetos de tablas de talles se pudieron ver a fines de 2023, pero que, luego de la asunción de Javier Milei a la presidencia, su equipo no resolvió la reglamentación de la normativa. “Esta política no es prioritaria en la agenda del Gobierno actual. Si bien hay funcionarios que no les molesta este tema, no es prioridad la inclusión y la diversidad”, reclamó para el medio Clarín.