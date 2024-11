Una falla en el sistema de PAMI está afectando la entrega de medicamentos

La dispensa de medicamentos para los afiliados a Pami se encuentra suspendida en las farmacias debido a un problema en el sistema validador del organismo nacional. La situación es crítica y se replica en todo el país afectando a 5 millones de jubilados, sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.

Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam) aclararon que los problemas con la entrega de medicamentos comenzaron hace 5 días y son ajenos al sistema interno de las farmacias. "Veníamos validando en forma normal hasta que PAMI a nivel central decidió cambiar el sistema validador de las recetas y esa plataforma parecería que no está en condiciones óptimas o adecuadas tecnológicamente para soportar las doce mil o trece mil farmacias que estamos adheridas en el país", expresó el presidente de Cofam, Mario Valestra.

El problema en el sistema de validación deja a los adultos mayores afiliados a Pami en una situación crítica ya que no pueden acceder a los medicamentos recetados. "Se produce un cuello de botella y no se puede validar prácticamente nada ni acceder a las plataformas para ver lo que el médico ha prescripto, estamos reclamando en forma permanente a nivel nacional porque no es algo que suceda solo en Mendoza. Estamos esperando una respuesta positiva porque están todos los abuelos muy complicados con este tema ya que llevamos cinco días en la misma situación", agregó.

Al ser consultado por los plazos de normalización en la entrega de los medicamentos, Valestra aclaró que no hay confirmación oficial al respecto.