Dengue en Mendoza: mosquitos rojos, dos casos confirmados y cuándo será el brote

Desde hace unas semanas se ha incrementado la presencia de mosquitos en Mendoza que coincide con la llegada de la primavera, el alza de las temperatura y una inesperada frecuencia de precipitaciones. Desde el Ministerio de Salud, confirmaron hace unos días atrás dos casos de dengue en Mendoza: uno importado de Perú y otro autóctono. Este dato puso a la provincia entre las primeras con casos confirmados.

Sin embargo, este es el principio de la temporada que tendrá su pico más alto dentro de unos meses. Según la Organización Panamericana de la Salud, el dengue tiene un comportamiento estacionario y en el hemisferio sur la curva de casos crece en la primera mitad del año porque es el período más cálido y lluvioso.

Casos confirmados y sospechosos de dengue

Hasta el momento, en Mendoza hay dos casos confirmados. Uno de los pacientes es un hombre adulto que volvió de Perú con la enfermedad y se hizo ver en una clínica privada y el otro es un caso autóctono. Se trata de un niño de 5 años que fue diagnosticado en el hospital Notti. Los dos están fuera de peligro.

El primer caso de dengue autóctono fue diagnosticado en el hospital Notti.

Por otro lado, desde el Ministerio de Salud confirmaron en los últimos días que hay 144 casos sospechosos de dengue que se están analizando. Además, descartaron hablar de un brote de dengue en Mendoza porque según la directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión, Andre Falaschi, deben darse más casos confirmados sostenidos a lo largo de tres semanas.

La temporada pasada, en Mendoza el pico de dengue se dio en abril con 5.342 casos confirmados. Y recién en ese momento las autoridades sanitarias declararon el brote de dengue en Guaymallén, Capital, Godoy Cruz, Las Heras y la Ciudad de San Rafael.

Mosquitos rojos en Mendoza

La semana pasada se liberaron en Mendoza 30 mil ejemplares de mosquitos estériles para hacer un control de la población similar al que hace el Iscamen con la mosca del Mediterrráneo. Se trata de mosquitos rojo flúor que llamaron la atención de los usuarios de las redes sociales.

A la liberación de los insectos en un punto central de barrios seleccionados de Guaymallén, Godoy Cruz y San Martín, se sumó la colocación de trampas distribuidas en anillos a diversas distancias. En esta primera etapa, los parámetros a evaluar incluyen la capacidad de vuelo del insecto y la efectividad de los elementos de medición para el trampeo, con el objetivo de mejorar su rendimiento, competitividad y monitoreo.

Esta semana liberaron mosquitos rojos en Mendoza. (MDZ)

Los insectos producidos en laboratorio son pigmentados de color rojo para diferenciar al mosquito macho estéril producido por Iscamen del mosquito silvestre. Para el funcionamiento de esta técnica de control se requiere la liberación masiva de insectos machos que compitan con los silvestres para el apareo de hembras fértiles, de ahí que estas etapas previas de estudio y evaluación son fundamentales para aspirar a alcanzar la etapa de producción masiva. Esta técnica es amigable con el ambiente, porque los machos liberados no pican, por lo tanto, no transmiten la enfermedad.

¿Vacuna sí o vacuna no?

El ministro de Salud, Rodolfo Montero remarcó que el Gobierno de Mendoza pondrá el foco del combate del dengue en el control vectorial y no en la vacunación. “Nosotros desde el principio hemos sido muy sinceros y dijimos que la vacuna no iba a ser la solución para el dengue, que no iba a haber disponibilidad de vacunas”, dijo el funcionario de Alfredo Cornejo. El ministro de Salud, Rodolfo Montero. (MDZ)

“Hablar en los medios de este tema es distorsionar la comunicación y hace que no pongamos el foco donde lo tenemos que poner, que es el control vectorial. Tenemos que trabajar en tratar de controlar el mosquito y su reproducción”, agregó.

La clave es descacharrar

Este verano van a reventar los huevos infectados que quedaron de la temporada pasada por eso es importante que no haya lugares donde se reproduzcan los mosquitos aedes aegypti, los encargados de transmitir el dengue.

La Organización Panamericana de la Salud describe al aedes aegypti como un mosquito doméstico, es decir, que vive en las casas de las personas y sus alrededores. Además, asegura que prefiere poner sus huevos en cualquier recipiente artificial que contenga agua. Como por ejemplo, barriles, cubiertas de auto y tambores. Los huevos de aedes aegypti resisten condiciones ambientales secas durante más de un año. Aconsejan mantener limpios patios y jardines.

Hay una serie de recomendaciones que los organismos sanitarios buscan que la población aplique: evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre (macetas, botellas), cubrir adecuadamente los tanques y depósitos de agua, evitar acumular basura, tirar la basura en bolsas de plástico cerradas.

