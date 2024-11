Mercurio retro: una invitación a revisar nuestras creencias limitantes para expandir nuestra visión

Esta retrogradación de Mercurio es la tercera y última del año. Comienza el 25 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre. Es curioso que terminamos el año como lo comenzamos, con Mercurio retrógrado a los 22° de Sagitario. Asimismo, el capitán del barco de Sagitario es Júpiter, el cual también se encuentra retrógrado desde el 9 de octubre hasta el 4 de febrero de 2025, en el signo de Géminis. Entonces, tenemos a ambos planetas en oposición, en retrogradación, en exilio, pero en lo que se llama “recepción mutua”.

Que se encuentren en oposición significa que están enfrentados, opuestos, en exilio evidencia que ambos planetas se ubican en el signo opuesto al de su regencia. Esto hace que su energía se encuentre complicada y por lo tanto un poco estropeada, pero se hallan en una configuración que se denomina de “recepción mutua” la que les agrega a ambos planetas fuerza positiva y dignidad, como también talento o habilidad especial. Finalmente, la retrogradación, tanto Mercurio como Júpiter, nos invitan a hacer revisiones de asuntos pendientes que operan en niveles ocultos del inconsciente personal. Hay algo del pasado que tiene que ser reestudiado, pacientemente considerado y asimilado. También, es un momento en que se pueden obtener recursos y dones de las profundidades del ser.

Es curioso que terminamos el año como lo comenzamos, con Mercurio retrógrado a los 22° de Sagitario. Foto: MDZ

El impacto de Ras Alhague y los riesgos de Neptuno

En el grado 22° de Sagitario está la estrella Ras Alhage. Es de naturaleza apasionada, normalmente de buen corazón, que tiende a ayudar a los demás, pero en mala disposición, por estar en cuadratura a Neptuno, hay peligros invisibles, enemistades y calumnias, por lo que se pueden dar discusiones, mal entendidos, gente que va ha dejarse de hablar, porque todo está muy polarizado, ósea más separación y tensión ideológica. Esta estrella nos dice tené cuidado con lo que comés, porque te puede traer indigestiones, virus de tipo estomacal, intoxicaciones etílicas, comida en mal estado, salmonella y cosas por el estilo. Tené cuidado en la limpieza de los alimentos y con lo que bebés, esta estrella también nos habla de sanación por ello tener algunos remedios a mano no vendrá nada mal.

Sagitario, Mercurio y la expansión de la mente

Sagitario es un signo de dogmas, principios e ideas filosóficas y está muy unido al sistema de creencias, a la iglesia y a los partidos políticos, está muy ligado a lo legal incluso a un nivel de cortes internacionales. También, nos habla de decir la verdad, ser éticos y auténticos, es un signo de conocimiento, sabiduría y de filosofía, estudio, aprendizaje y maestría, está relacionado con la aventura, el deporte, con los viajes a largas distancias, culturas diferentes, los extranjeros, los acuerdos internacionales y el comercio internacional.

En tanto que Mercurio es un planeta de la creatividad del aquí y ahora, más centralizado y focalizado. Al entrar en Sagitario se encuentra con la obligación de mirar las cosas desde un punto de vista más amplio, más grande, entonces no te podés quedar con ideas pequeñas, sino que tenés que ir a por más, pensar a lo grande y lograr la manera de hacerlo viable; esto, buscando la productividad de Virgo que también es regido por Mercurio. De nada nos sirve alcanzar grandes ideas si no podemos ponerlas en práctica.

Mercurio es el mensajero y el comunicador, en Sagitario escuchamos más de noticias internacionales, más pendientes de la política internacional. A un nivel personal nos puede surgir el gusto por aprender idiomas, también nos surge la necesidad de ponernos en el lugar del otro, intentar entender su idioma, que es lo que nos quiere decir. Debemos salir de los pensamientos propios, de sus ideas propias, para intentar entender el sistema de creencias e ideologías de otros, por lo menos estar dispuesto a hablarlo.

Sagitario es un signo de dogmas, principios e ideas filosóficas y está muy unido al sistema de creencias, a la iglesia y a los partidos políticos. Foto: MDZ.

A Sagitario le gusta discutir hasta debajo del agua, tiene una parte dogmática, en cambio Géminis lo único que le gusta es relatar su historia su vida, más que tener presente la confrontación, es “te voy a contar mis pensamientos”. Entonces, si no hacemos en esfuerzo por entender a los demás, nadie se va a entender, y ahí viene” tu idea contra la mía”, el “no te entiendo”, “no se lo que querés decir” o “no me interesa lo que tenés para decir”. Lo que debemos hacer es poner empeño en escuchar al otro, salgamos de nuestra zona de confort, de “éstas son mis ideas” y ampliar nuestra visión.

El reto de evitar la saturación mental

En estos momentos estamos más interesados en el viaje y la aventura que en el destino, nos interesa más la experiencia a que nos hagan reflexionar sobre nuestras ideas. Pero, es incómodo porque muchas veces solo nos escuchamos a nosotros mismos nada más, os cuesta revalidar nuestras ideas, nuestras creencias.

Podemos caer en el exceso de ampliar y ampliar nuestros proyectos y que estos se nos vayan de las manos. Es muy bueno que tengamos la capacidad de abrirnos a otros factores, a otros puntos de vista, que escuchemos la opinión de otros, ver las experiencias que están atravesando otros, fuentes muy valiosas de información que vienen de maestros. Pero, nos perdemos en esa expansión y expansión, y pensamos que este proyecto nunca estará terminado porque siempre le estamos añadiéndole más, hasta que nos agotamos.

Con Mercurio en Sagitario, hay mucha información que viene de muchos sitios y terminamos intoxicados mentalmente, escuchamos tantas cosas que sentimos cierto colapso. Vamos a sentir la necesidad de hablar a lo grande y de todo, pero no debemos ser maestrillo de todo y maestro de nada, ósea no somos expertos en nada. Por ello, revisá tus palabras y de qué vas a hablar para no caer en este problema.

Es un momento que tenemos la libertad de hablar de todos los temas, pero podemos caer en el juzgamiento muy rápidamente, cayendo en la falacia de que nuestro pensamiento tiene más peso que el del otro. Así que repensemos de lo que hablamos y reanalicemos nuestros prejuicios, tratando de no juzgar a los demás. Abrir la mente a otros puntos de vista, a la verdad sin miedos, dispuestos a discutirlo todo, pero cuidado de caer en la arrogancia, reanalicémonos ¿realmente lo sabemos todo­?

Es un excelente momento para terminar el año revisando todo nuestro sistema de creencias, preguntarnos cómo nos afecta en todos los niveles, físico, psicológico y material lo que creemos, cuál es nuestra cosmovisión del mundo, ¿logramos comprender lo que está más allá de nuestras fronteras? Tus convicciones sobre la libertad están limitadas, repasá qué posibilidades tenés de expandirla.

Fechas clave y recomendaciones prácticas

Los signos que van a sentir con más fuerza esta retrogradación de Mercurio con Géminis y Virgo, porque ambos son regidos por Mercurio: Sagitario y Piscis cuyo cabecilla es Júpiter. Los días en que se va a sentir con más fuerza la retrogradación son el 26 de noviembre, en el cual va a encontrarse estacionario, listo para su retrogradación, y el 16 de diciembre, momento en que va a estacionar para iniciar su camino directo, y saliendo ya de su sombra post retrógrada el 31 de diciembre, un buen regalito de año nuevo. A su vez, el día 6 de diciembre se produce el abrazo entre el Sol y Mercurio, por lo que ese día es una pequeña ventana donde los efectos negativos quedan en suspenso y podemos aprovechar para cuestiones importantes impostergables, como por ejemplo las compras de Navidad.

Precauciones durante Mercurio Retro

Intentar hacer alguna treta en algún examen porque nos va a salir mal.

Puede haber confusión con el correo internacional y por lo tanto tener que hacer reclamos.

Cuidarse de los robos y embauco, se pueden tergiversar las palabras y caer en engaños, Mercurio es el Dios de los ladrones.

es el Dios de los ladrones. Caer en el cansancio del ser el políticamente correcto y al mediar en alguna situación, dejar que la situación se valla al “carajo”.

Con la intoxicación ideológica, ya que nos vuelve dogmáticos, llevándonos a una fuerte confrontación con los demás.

Con las opiniones impopulares, porque no se ajusta a la narrativa general dando lugar a disputas fomentadas por otros.

Contradicción entre nuestros ideales y nuestras palabras.

La sobresaturación de información, que nos produzca agotamiento mental.

Con la firma de acuerdos judiciales, en el que alguna cláusula no establezca lo negociado y luego nos perjudique.

Es conveniente que retomes estudios o temas inconclusos antes de embarcarte en nuevos desafíos.

Un ciclo que nos invita a profundizar, ajustar y conectar con nuestra verdad interior. Astrid Uez.

* Astrid Uez. Astróloga, Abogada, Árbitro Nacional e Internacional, Auditoría de Gestión Gubernamental con certificación internacional.