Los alcanzapelotas dicen "yo no juego": la campaña en el fútbol argentino 

La fecha 23 de la Liga Profesional tuvo un mensaje claro acerca de la participación de los menores en las plataformas de apuestas en el estadio Uno. Antes de que empiece el partido de Estudiantes frente a Rosario Central se realizó una acción de la mano del club local, la Liga Profesional de Fútbol y la casa de apuestas legal, bplay, que auspicia el torneo.

En La Plata, los alcanzapelotas, menores de 18 años, lucieron unas pecheras con un mensaje claro y contundente: “Yo no juego”. A la par, la Liga Profesional de Fútbol mostró carteles con la leyenda “Yo no juego, yo no apuesto”. Por último, el mismo mensaje se visualizó en las pantallas que están en las tribunas y fue reforzado por la voz del estadio. También se lo repitió durante toda la transmisión en la televisión.

Los sitios clandestinos, a diferencia de los registrados que tienen prohibido el ingreso de menores de edad, aceptan a cualquier usuario sin importar si cumple el límite etario que estipula la ley. Las únicas casas de apuestas legales son aquellas cuyo dominio termina en bet.ar. Esta terminación garantiza que el apostador está ingresando a un sitio seguro que, además, cuenta con una serie de procedimientos que impide el acceso a menores de 18 años.

Guillermo Gabella, Director de Asuntos Públicos de Boldt, empresa propietaria de bplay, dijo: “Estamos convencidos de que estas acciones de prevención ayudan a generar conciencia sobre la importancia de que los chicos no apuesten y ayudan a tomar dimensión de lo peligroso que son los sitios ilegales de juego online”. Está acción se concreta en un momento en que la participación de menores de edad en casas de apuestas ilegales ha experimentado un aumento preocupante.

Con respecto al lugar donde decidieron realizar la campaña, Gabella explicó que “Argentina es un país muy futbolero y este deporte tiene mucha llegada tanto a grandes como a chicos”. El ejecutivo remarcó la colaboración del club y señaló que “estamos orgullosos de que Estudiantes nos acompañe en este tipo de campañas de prevención”. La campaña de bplay envió un mensaje claro que se suma a la campaña ya relizada por “Dibu” Martínez: “si sos menor de 18 años no podés apostar”.