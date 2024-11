Qué es y cómo combatir el vishing, la modalidad de estafa que no para de crecer

Para hablar de ciberseguridad MDZ Radio 105.5 FM se comunicó con Julio López, especialista en seguridad informática quien brindó un panorama oscuro en cuanto a una solución respecto al vishing, la estafa que crece cada vez más y que implica el robo de datos personales y bancarios a través del teléfono.

"Veo realmente un panorama bastante oscuro, hay un quilombo en el tema de las estafas donde vemos las bandas cambiando la metodología por metodologías mucho más sofisticadas, vemos que la justicia no tiene nivel técnico para frenar esto porque las denuncias se hacen de manera individual, entonces ellos no saben qué parte es una banda y qué parte es un solo individuo" dijo López. "Por otro lado vemos una desregulación mal entendida, porque podés desregular pero apoyar con controles y no se tiene ni una ni la otra y vemos billeteras lavando $2.700 millones".

Además dijo que en "el montaje de estos call center de estafa no tenés que ser brillante y te garantizo que no te va a pasar nada. No hay manera. En otros países tecnológicamente juegan muchísimo más al límite, por ejemplo, podés depositar un cheque con un celular en Estados Unidos. En otros países se trabaja con menos seguridad electrónica porque está muy apoyada en la parte de punishment, es decir, tener que pagar el delito si te encuentras y hay un continuo pensamiento del atacante, quien se dedica a la estafa dice ‘no me voy a sarpar porque voy a re contra preso’".

En cuanto al accionar de la justicia en este tipo de estafas destacó que "con buenas intenciones siempre salen las peores macanas", en este sentido explicó: "Cuando te sacan plata de una cuenta y te la mandan a la cuenta del estafador es porque te engañaron. Hoy en día la tecnología no falla. Los tipos saben que cada vez que ellos envían la plata de una cuenta a otra son dos horas que nos cuesta a la industria financiera tratar de traer ese fondo de esa cuenta que ya no está y que ahora está en otro banco y que finalmente después sube por una de estas billeteras y se va a cripto en donde la billetera de receptores está bajo la estrella de Gibraltar y los fiscales no tienen manera de hacer algo".

"La estafa es una de las industrias que uno no la termina entender hasta que no la vive, tanto la víctima como los procesos de tratar de recuperar ese dinero y la justicia directamente no puede hacer nada. No está preparada para hacer algo".

Escuchá la entrevista completa: