Insólito: intendente declaró asueto en la Municipalidad por el Día del Hombre

Este martes, los trabajadores varones que desempeñan funciones en la Municipalidad de Epuyén tuvieron un día de asueto en conmemoración del Día Internacional del Hombre. La disposición fue anunciada oficialmente por las autoridades municipales, destacando que esta medida fue aprobada a través de la ordenanza N° 1299/2022 y a enmarcada en la Ley de Identidad de Género.

Según el comunicado oficial difundido en las redes sociales de la comuna de Epuyen, la medida busca visibilizar y valorar el "impacto positivo de los hombres en la sociedad, promoviendo al mismo tiempo la reflexión sobre temas clave como la salud masculina, el bienestar emocional y la equidad de género". “Este asueto es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y aportes de los hombres en distintos ámbitos de la vida comunitaria”, indicaron.

A pesar de la implementación de este descanso laboral, la Municipalidad aclaró que las actividades administrativas se desarrollaron de manera habitual para no alterar el funcionamiento general con personal femenino y que la disposición era exclusiva para este 19 de noviembre de 2024.

Celebrado cada 19 de noviembre, el Día Internacional del Hombre se estableció en 1992 bajo la iniciativa de Thomas Oaster, académico especializado en estudios de género. Su objetivo es destacar el papel positivo de los hombres en la sociedad, abordar temas de salud, bienestar, y romper con estereotipos tradicionales que muchas veces los limitan.

La celebración se globalizó en 1999, adquiriendo mayor relevancia en contextos donde la igualdad de género también contempla reflexionar sobre las realidades y desafíos que enfrenta el género masculino.

Aún así, la decisión de dar asueto a los trabajadores varones tomada por el intendente José Contreras, desató una ola de críticas en la redes sociales. "¿La fecha es para hablar del miedo que les genera caminar solos por la noche y los maten? ¿O por la dificultad de conseguir laburo cuando tienen hijos? ¿O porque la ex no les pasa cuota alimentaria? Ah, no, esas somos nosotras..... Retrógrado y vergonzosa la propuesta", comentó una seguidora en Instagram.

"Che, ¿hay mucha gente con corbata en Epuyen? Por la imagen.... si sos hombre y no tenes corbata, ¿podes faltar?", señaló irónicamente otro usuario de esa red social.

Las repercusiones se expandieron a nivel nacional poniendo a la Municipalidad de Epuyen en el centro del debate por la medida de su intendente.