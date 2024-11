Rubén Capria: el futbolista argentino es un embajador social

La Fundación Internacional Bases presentó “Dignity Voices”, una serie documental digital que captura la esencia del espíritu humano a través de historias extraordinarias de personas ordinarias. El proyecto se estrenó este lunes en YouTube y en las redes sociales con una nota a Rubén “Mago” Capria, leyenda del fútbol argentino y actual manager de Newells Old Boys de Rosario.

“El futbolista en Argentina es un embajador social porque representas a un montón de gente que no pudo jugar”, comenta Capria, quien hizo mucho énfasis en las formas. “En el fútbol siempre dicen que hay que ganar, pero eso ya lo sabemos. El tema es cómo ganar. Y a fin de cuentas lo que cuenta es la nobleza de los recursos utilizados”, agrega.

Rubén Capria

El retrato íntimo del Mago se inspira en las enseñanzas de Marcelo Bielsa sobre “la nobleza de los recursos utilizados”. Capria revela cómo la grandeza reside en el respeto por el camino recorrido y los valores que guían las acciones. Y que detrás de todo gran logro, se oculta “el esfuerzo silencioso”, como lo llama el entrevistado. “Nadie sabe que cuando tenía 13 años y jugaba en Estudiantes de La Plata me tomaba desde mi pueblo un micro que tardaba 2 horas y media para y lo mismo para volver, y a las 17 me tenía que ir a la escuela secundaria”, relata.

La perseverancia dio sus frutos en la larga trayectoria de Capria, pero tuvo su punto álgido en una jornada especial. “Ese fue en donde todo el esfuerzo que hice desde chico para jugar al fútbol me lo pagó ese partido. Fue la única vez en mi carrera de 520 partidos que hice 3 goles. Se me alinearon los planetas y me salió todo lo que soñé toda la vida”, cuenta.

Se trata del 3 de diciembre de 1995, hace casi 30 años. Aquel día Racing derrotó de visitante a Boca por 6 a 4, con tres goles de Capria, que tuvo una tarde inolvidable, con el condimento del rival, que tenía entre sus filas, ni más ni menos, que a Diego Maradona. “Hubo 2 segundos de silencio únicos, antes del grito de la hinchada de Racing, que representa el poder del futbolista de callar a un estadio”, explica.

Racing 6 Boca 4 ¡Mirá el video!

Bajo la cámara de un multipremiado director polaco, Tomasz Agencki, el documental retratará a artesanos, emprendedores y deportistas que convirtieron sus desafíos en trampolines hacia el éxito. “Dignity Voices es un testimonio vivo de la capacidad innata del ser humano para trascender sus circunstancias”, afirma Federico N. Fernández, Presidente de la Fundación Internacional Bases. “Cada historia que compartimos es un faro de esperanza que demuestra que, cuando la dignidad y la determinación se unen, no hay obstáculo insuperable”, señala Fernández.

José Alberto León Méndez, Director de Proyectos de la Fundación y guionista de la serie, añade: “El proyecto nos invita a recordar que el verdadero valor del ser humano se revela en la perseverancia con la que enfrenta su existencia y en la lealtad a los principios que lo ennoblecen".

Gastón Amestoy

