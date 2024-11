Aerolíneas Argentinas recibió un premio internacional en medio del conflicto y los rumores de privatización

En los últimos meses, Aerolíneas Argentinas es noticia por el conflicto sindical de los trabajadores y la posibilidad la privatización por parte del Gobierno. Sin embargo, la aerolínea de bandera es una compañía habitualmente premiada por sus servicios y, a pesar del conflicto sindical" los empleados, el presente no es la excepción. Se celebraron los premios APEX y la aerolínea estatal recibió el premio APEX Four Star Major Airlines .

El galardón que Aerolíneas Argentinas comparte con otras compañías Avianca (Colombia), Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago) y Copa Airlines (Panamá)., fue otorgado en base a la opinión de los usuarios sobre distintos ítems como comodidad de los asientos ,servicio de cabina, comidas y bebidas, entrenamiento online y WiFi, entre otros tópicos.

En el 2022, la compañía de bandera había sido premiada por implementar "vuelos sustentables". en el marco de la iniciativa "El Desafío del Vuelo Sustentable" de la alianza SkyTeam. Los reconocimientos fueron por la reducción de emisiones de CO2 en vuelos.

En el 2019 fue distinguida nuevamente con el Kayak Travel Awards 2019 como una de las mejores compañías aéreas de Latinoamérica. Recibió tres premios "Travelers' Choice Awards", que entrega el sitio TripAdvisor de acuerdo con las referencias y valoraciones de miles de viajeros.

En 2018, la compañía estatal recibió 3 premios "Travelers' Choice Awards", que entrega el sitio TripAdvisor de acuerdo con las referencias y valoraciones de miles de viajeros.

La compañía recibe premios con frecuencia, razón por la que son atendibles los planteos de sus trabajaoóres en relación a que el ajuste sobre la compañía aérea nacional, puede traer una abrupta caída del servicio.