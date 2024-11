El tipo de jardín perfecto para ahorrar en agua y embellecer el hogar

Crecer un jardín es complicado. Hay que elegir un lugar con mucha luz, decidir qué plantar y comprar las semillas. Fertilizantes, abono y agua. Es un proceso que requiere mucho tiempo y trabajo. Sin embargo, existe un tipo de jardín perfecto para climas áridos como el de la provincia de Mendoza. Luis Canziani explicó en Estación aire Libre, su columna semanal de MDZ Radio, las principales ventajas que trae crecer un jardín xerófilo en tu hogar.

¿Qué es un jardín xerófilo?

Es un tipo de jardín diseñado específicamente para adaptarse a condiciones de baja disponibilidad de agua, es decir, es un jardín que utiliza plantas xerófilas, que son aquellas que están adaptadas a vivir en ambientes secos o semiáridos como Mendoza. "Son estas plantas que han evolucionado de tal manera que tienen la capacidad de vivir plenamente en condiciones climatológicas extremas por capacidades mismas que han desarrollado las plantas: raíces enormes para ir a buscar un montón de agua", explicó.

Vista aérea del Pedemonte mendocino. Foto: Walter Moreno/Mdz

La mayoría de las plantas xerófilas "pueden pasar hasta seis meses sin ningún tipo de agua", destacó. No hay que confundirlas con las plantas xerófitas, que "tienen las mismas condiciones que las xerófilas, pero se las puede mover a un ambiente mucho más húmedo".

Entonces, las plantas xerófilas "nos hacen crear ambientes hermosos, muy funcionales, donde vamos a gastar mucha menos agua. No vamos a tener que tener enterrada una cisterna de miles de litros como normalmente tenemos en un jardín. Lo que se intenta más o menos reproducir serían estas condiciones climatológicas más extremas, como sería la del Pedemonte dentro de nuestro jardín", explicó.

Algunas plantas xerófilas: coirón, jarrilla, gramíneas, etc.

El Pedemonte no está totalmente seco. Su suelo está "lleno de hojitas, ramitas secas: Todo aquello que vuela y va quedando sobre el terreno. Sería como el mismo mantillo que se forma en un bosque, pero menos denso". Ese es justamente el tipo de suelo por armar antes de comenzar a crecer el jardín xerófilo. "No es un gran problema", aseguró Canziani. Después, las plantas requieren "poco cuidado" y bajo nivel de riego, ya que "tienen la capacidad de regular su transpiración para no deshidratarse".

El especialista recomendó un vivero específico que se encuentra en la calle Guardia Vieja de Luján de Cuyo. "La verdad que tienen cosas rarísimas. Bueno, también ahí en el Vivero de Cuyo también tienen plantas xerófilas hermosas", concluyó.

Escuchá la entrevista completa:

Entonces todas las hojitas secas, las ramitas secas, todo aquello que vuela y va quedando sobre el terreno, sería como el mismo mantillo que se hace en un bosque, solamente que en el bosque es un poco más denso. Entonces no podemos decir que el pedemonte nuestro es carente de materia orgánica, tiene materia orgánica. No en abundancia, ya bastante bien descompuesta. Entonces no sería un gran problema para nosotros preparar el terreno para tener un jardín xerófilo.

Luis Canziani: [00:04:18] Presentamos un poquito de contenido interesante. Hace mucho que no hablamos. Jardín xerófilo. Viene del griego, cero que significa seco y filo que significa planta, planta seca. Son estas plantas que han evolucionado a tal manera que tienen la capacidad de vivir plenamente en sus mejores condiciones, en condiciones climatológicas extremas. Por capacidades mismas que han desarrollado las plantas: raíces enormes para ir a buscar un montón de agua. Con el tiempo tienen la capacidad de escarbar muy profundo y encontrar humedad hasta donde no la hay. Son plantas que tienen la capacidad de guardar en su interior mucha agua para pasar cinco o seis meses de sequía. Hay niveles del uno al cinco que significan la cantidad de meses que pueden pasar en sequía. La mayoría de las plantas xerófilas son del tipo cinco o seis. Pueden pasar seis meses sin ningún tipo de agua. También se mezclan, que se pueden confundir, con las cerofitas. Son aquellas plantas que tienen las mismas condiciones que las xerófilas, pero que también se las puede mover a un ambiente mucho más húmedo: a un aguaribay lo podemos ver perdido en el monte creciendo, como también lo podemos ver en una cancha de golf que está llena de agua. Tiene como esa capacidad de vivir de las dos maneras. Pero bueno, son estas plantas que nos hacen crear ambientes hermosos, muy funcionales, donde vamos a gastar mucha menos agua. No vamos a tener que tener enterrada una cisterna de 3000 litros como normalmente tenemos en un jardín, porque ustedes piensen que un jardín común y corriente por día, un jardín de mil metros se está llevando 3000 litros de agua por día seguramente. Calcule el lago por la cantidad de tiempo cuando pongan el medidor en todas esas casas, muchas casas van a empezar a tener jardines cerofilos. [00:06:11][113.8]

Speaker 3: [00:06:12] Eso es a lo que le dicen acá en Mendoza, jardín autóctono también? [00:06:15][3.3]

Luis Canziani: [00:06:16] Claramente, porque nuestro Piedemonte es xerófilo. Lo que se intenta más o menos reproducir serían estas condiciones climatológicas más extremas, como sería la del piedemonte dentro de nuestro jardín. Es muy bello, son plantas muy exóticas, no están muy vistas. Son más allá del coirón, la Jarilla y la oliva. Hay un montón. Hay un vivero muy bonito que vende solamente plantas xerófilas en la calle Guardia Vieja. La verdad que tienen cosas rarísimas. Bueno, también ahí en en el Vivero de Cuyo también tienen plantas xerófilas. Las gramíneas también son xerófilas, familiares del coirón. Son todas aquellas plantas que sinceramente no necesitamos regarlas para que den su mejor condición. Las podemos ver en algunos. La sisal piña, por ejemplo. Ahí la vamos a ver ahora al lado del piña mal de ojo. La caña de perro tiene esos tres nombres. [00:07:06][50.1]

Speaker 1: [00:07:07] Que gente interesante. [00:07:08][0.5]

Luis Canziani: [00:07:08] Cuando la veas te vas a dar cuenta porque está tirada en la mayoría de los campos. En esta época del año está toda florecida. No es que vamos a tener solamente cactus o solamente aloe vera dentro de un jardín xerófilo. Hay un montón de plantas que dan esta característica. Son aquellas que tienen, habíamos dicho raíces muy grandes, árboles también hay un montón. [00:07:28][19.8]

Speaker 1: [00:07:29] Es muy bonita, es. [00:07:30][0.8]

Luis Canziani: [00:07:30] Muy bonita y si la vas a ver ahí en Maipú, en la zona tuya, mirando por la calle, al costadito, la vas a ver. Sobre todo en esta época. Hay una variedad que está un poco más. Esta es la que está viendo a la. Normalmente es amarilla, hay una variedad que es naranja muy bonita, donde en el acuario por ejemplo. [00:07:47][17.1]

Speaker 1: [00:07:48] Si que hay que. [00:07:49][0.9]

Luis Canziani: [00:07:49] Ver. Hicieron toda una remodelación cuando era acuario, en su momento hicieron ahí como una mezcla de partes verdes con partes de las filas que más o menos lo que nosotros podemos hacer en nuestro jardín. [00:07:59][9.8]

Speaker 1: [00:07:59] Muy bien, bueno, pero para eso tenemos que cambiar el chip, No, ya no esa tarde verde que todos. [00:08:03][3.6]

Luis Canziani: [00:08:04] Venimos seteados de esa manera, primero desde nuestro amigo Carlos Thays, que viene de Europa, trayendo todas las especies. No usa flora autóctona de nuestro parque. Habrá algún molle dando vuelta por el jardín. [00:08:19][14.9]

Speaker 1: [00:08:19] Sí, sí. [00:08:19][0.2]

Luis Canziani: [00:08:20] Por el parque. Pero no era la característica que trajeron los primeros paisajistas que generaron los primeros parque acá en Argentina. Igual no podemos comparar el Parque de la Independencia en Rosario, no podemos comparar los bosques de Palermo, con el Parque San Martín de Mendoza. Los otros tienen que ver con la fisonomía del lugar. Allá es todo verde porque llueve cada dos por tres. Acá con el parque se hizo otra cosa espectacular, increíble, pero que no condice con las condiciones climatológicas e hídricas que tiene Mendoza. Estamos viviendo unos veranitos estos dos años, con todo lo que ha nevado, la cantidad de agua que hay y la cantidad de agua que hubo el año pasado, la cantidad de agua que va a haber este año, nos lleva la que tengamos más cantidad de agua para mantener nuestros jardines verdes, pero tendríamos que ir hacia esto. No colaboran mucho las revistas de jardinería, por ejemplo, que sobre todo vienen toda de Buenos Aires, Rosario, la Mesopotamia, que tienen otro clima. Pero siempre en esas revistas se encuentra alguna nota, algún destacado acerca de los jardines xerófilos, porque la verdad son un detalle. Son son un detalle importante. Son muy vistosos y no llevan tanto mantenimiento. Ya de por sí las plantas de la xerófilas se mantienen casi solas. No haría falta ponerle riego. Puede ser que las podríamos ayudar con un riego por goteo que no haría falta que lo hagamos todo el día. En alguna oportunidad hicimos un jardincito. Hay una planta xerófila. La área se llama Muy bonita de cerco, tiene la hoja muy parecida a la de un álamo pero de color así plateada y que está salpicada con agua hermosa la planta. Son detalles que no la ves de lejos. Cuando te acercas a la plantación y que esto te das cuenta de la característica de la planta. Es un cerco que crece igual que el jazmín, igual que el grateu, que las olias, igual que la fotinia, pero es xerófilo. Le habíamos hecho el jardín, le habíamos puesto una manguera de goteo y veiamos que la planta no arrancaba. Le sacamos la manguera de goteo, la hicimos andar solamente con la misma humedad que le damos al jardín para que creciera el pasto y la planta se desarrolló. Impresionante. Se usa mucho. En el parque la han usado en algunas rotondas, sobre todo Luján, Maipú, que están interviniendo mucho los espacios verdes. Se va sobre todo con estas plantas. [00:10:35][135.4]

Speaker 1: [00:10:36] Cómo preparamos la tierra, el piso? Porque lo que a uno le llama la atención, por ejemplo, cuando va al Pedemonte, es que el piso es tierra, es. [00:10:42][6.1]

Luis Canziani: [00:10:42] Tierra. [00:10:42][0.0]

Speaker 1: [00:10:43] Dura, muy. Hay muy. [00:10:44][1.4]

Luis Canziani: [00:10:44] Poca materia orgánica, tiene algo de materia orgánica, porque si vemos el pedemonte mendocino no es un desierto. [00:10:49][4.8]

Speaker 1: [00:10:50] De vida. [00:10:50][0.1]

Luis Canziani: [00:10:52] Así como está, arcilloso, con la materia, era todo fincas en algún momento, así que ha sido abonado de alguna manera con la misma materia orgánica que tiene. Ya pueden ir las plantas por estas características que tienen. Son plantas que han evolucionado, quizás que no son tan vistosas ni tan colorida como una rosa, como como una magnolia púrpura como un hortensia. Pero tienen otra belleza, sobre todo el color. Vamos a ver que que ya no es un verde intenso más un gris, un verde grisáceo a su lado. Vamos a ver que la textura es un poco más, más fuerte, más rústica. Exactamente. Hay algunas plantas que guardan como una especie de aceite la lavanda, el romero, la salvia Son todas plantas que andan perfectamente. En otro tenemos un romero. Nosotros en un lugar donde lo regamos va a tener un crecimiento normal proporcionado. En el caso que le pongamos un poco más de agua va a explotar, pero también va a tener tiene como esta señorita las hojitas. La hojita que tendría el romero tienen como esa cera que de alguna manera le controla la transpiración a la planta, entonces pues no transpira tanto guardando el líquido adentro de la planta y de esta manera controlar la temperatura de la planta y las raíces, que es lo que termina siendo que una planta normal que tenemos que regar tres o cuatro veces por semana, si nosotros no la regamos, se empieza a secar, empieza a aumentar la temperatura de la planta y eso es lo que le termina, la termina matando de alguna manera. Lo que producen las plantas son las que tienen como esta capacidad de controlar el nivel de transpiración para no deshidratarse. [00:12:54][122.3]

