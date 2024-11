¿Cuál es Milei?

¿Cuál es mi ley?

¿Cuál es el hábitat?

El lugar del otro

La imagen del lugar del otro ha caído.

¿Ya no nos incluimos?

¿Qué nos hace creyentes…?

Y el marketing de la imagen nos hace visibles en el lugar del otro…

La libertad es el maquillaje.

No tengo lo que no soy.

La memoria es el lustre de la mirada. Y la devoción de lo que nos trasciende amados.

No estoy hecho por vos.

¡Estoy hecho con vos?

¿Estás hecho?

Dios es como puedo creer en vos.

Estás tan desnuda como me mirás…

Estoy tan desnudo como soy mirado.

La salida del laberinto da al lugar del otro.

Dios tiene tanto que ver con vos como yo tengo que ver contigo.

Si yo no tengo nada que ver con vos no alcancé a mirarme.

No alcanzamos a mirarnos.

El abrazo es el espejo que nos hace visibles en el otro.

Los recuerdos nos encuentran tal como somos.

La mirada es la dignidad del lugar del otro.

Como nos miramos trascendemos…

¿Sos como querés que sean con vos?

La culpa es el gran miedo.

Lo que vivís será un recuerdo.

¡Cuidalo! Ilustraciòn: Juan Barros.

Aprobar es probar del otro.

El arte llega para salvar la mirada.

La fe llega para salvar mirarnos.

El amor llega para salvar lo que nos une.

Contar es más que lo que nos contaron…

Es cómo contás.

Es con qué contás.

Es… lo que cuenta.

Como me sincero con vos me sincero conmigo.

Lo que espero de vos es lo que espero de mí.

Al hablar de vos hablo de mí…

¿Qué podés creer si no creo en vos?

Lo que me hacés sentir es lo que te hago sentir.

Uno es lo que es como es en el lugar del otro.

¡Sos como me hacés ser!

¡Soy como soy para que seas como sos!

“No te impongas a ti mismo una ley, para que no seas esclavo de tu ley; sé una persona libre para poder hacer lo que quieras. Y no seas como aquellos que tienen una ley propia y no pueden apartarse de ella, ya sea por el temor de su propia mente, ya sea a causa del agrado de los otros, y se han sometido ellos mismos a la esclavitud de su propia ley. Habiéndolos Cristo liberado del yugo de la ley, se han sometido al yugo de su propia ley por el hecho que la han prescrito para sí mismos””.

“Carta a Hesequio” San Juan de la Cruz

Con quienes nos vamos a dormir nos hace saber quienes somos… Juan Barros.

