Tras la llegada de la tigresa del Ecoparque a Estados Unidos, cuáles son los traslados pendientes

Los anuncios en torno al Ecoparque han sido una constante durante los últimos años, sin embargo, la concreción de las obras han presentado demoras. Ayer se dio a conocer el traslado de Lucy, la última tigresa de bengala del ex zoo de Mendoza, hacia un santuario en Minnesota, Estados Unidos pero aún queda pendiente el traslado de dos elefantes hacia Mato Grosso.

Tal como ocurrió con los elefantes que fueron trasladados a Brasil, la tigresa Lucy fue donada al santuario ubicado en Estados Unidos como parte del Programa de Rescate y Rehabilitación de Felinos en los términos establecidos por la Ley Provincial N° 8945 y el Decreto Reglamentario N° 451/17 del Gobierno de la Provincia de Mendoza. El animal posee un microchip numerado que permitirá su seguimiento e identificación dentro de ese espacio natural especializado en grandes felinos, donde podrá disfrutar de condiciones mucho más cercanas a su hábitat natural.

El traslado de "Lucy" fue acompañado hasta Ezeiza por una comitiva integrada por 8 personas, según expresa el decreto Nº1891 del Ministerio de Energía y Ambiente, sin embargo, hacia el país del norte solo viajaron dos representantes de "The Wild Sanctuary".

"El traslado de Lucy vía terrestre desde Mendoza no presentó inconvenientes y el avión rumbo a EEUU despegó anoche a las 21 horas", expresaron desde la cartera de Ambiente.

Traslados pendientes

La tigresa Lucy no es el único animal que desde hace años aguardaba su traslado, nacida en el 2008 pasó la mayor parte de su vida en cautiverio y ayer emprendió su viaje hacia un entorno natural que garantizará su bienestar.

Las elefantas Guillermina y Pocha fueron trasladadas en el 2022 a Brasil pero aún hay dos ejemplares, Tamy (macho asiático de unos 53 años, padre de Guillermina) y Kenya (elefante africano), que residen en el predio ubicado en el Parque General San Martín. Los procesos y nivel de avance en la tramitación de los traslados de los dos elefantes que permanecen en el ex zoológico es particular en cada caso. En el caso de Kenya, su traslado fue anunciado en agosto del 2022 pero los trámites para efectivizarlo aún no finalizaron.

El Ecoparque se encuentra cerrado al público desde hace casi 8 años

En el mes de julio se dio a conocer la prórroga en el plazo para la tramitación de los permisos internacionales para el traslado de los dos elefantes que permanecen en el Ecoparque. A través de una publicación en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó una adenda al acuerdo marco firmado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Dirección Ecoparque y el Santuario de Elefantes Brasil fijando como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2027. En un principio, el plazo máximo para el traslado de la elefanta era el 30 de diciembre de 2023 y para el del elefante iba a ser el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, no fue posible concretar el traslado antes de la fecha límite indicada debido a las demoras de la administración brasileña en la emisión del CITES de importación correspondiente.

El convenio tenía por objeto el traslado de tres elefantes asiáticos (Elephas Maximus) y una ejemplar de elefanta africana (Laxodonta Africana) al santuario ubicado en Mato Grosso brasileño. En la norma se explica que en el año 2022 se concretó la derivación de las elefantas asiáticas Guillermina y Pocha al Santuario de Elefantes de Brasil. La última de ellas murió a los pocos meses de haber abandonado el ex Zoológico provincial.

