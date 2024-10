La respuesta de la UNCuyo por la toma de estudiantes y el panorama de cara a la sesión por el veto al financiamiento

La sesión especial que discutirá el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario ha generado una creciente tensión en todo el país. En Mendoza, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) decidió tomar el Rectorado de la institución como parte de su protesta. La misma inició el martes por la noche y continúa este miércoles en las primeras horas de la mañana.

Según marcaron desde la UNCuyo, lo que pasó fue que se había dispuesto un espacio en el comedor universitario para que se pueda seguir la sesión en Diputados. Estefanía Villarruel, secretaria general del Rectorado fue la encargada de explicar que la toma se produjo luego de una asamblea de interfacultades. "El Rectorado no está tomado, sino que se tomó un edificio que está al lado. Vamos a tener una conversación con los chicos para pedirles que se vayan al comedor a seguir la sesión", manifestó Villarruel en contacto con los medios.

"Está siendo llevada a cabo con total tranquilidad, no hay daños. Buscamos que se siga la sesión sin interrumpir las actividades normales, para no perjudicar a los estudiantes", contó Villarruel en conferencia de prensa. "El reclamo es un reclamo justo, la rectora lleva adelante los reclamos frente al Gobierno nacional, la protesta es válida siempre y cuando no se interrumpa el funcionamiento normal", agregó.

La situación en la UNCuyo. FOTO: ALF PONCE/MDZ.

Julia Nidia, líder del centro de estudiantes de la UNCuyo contó a MDZ Radio que: "Ha sido una medida pacífica, dejamos en claro que el objetivo de esto es hacer una vigilia, no es que tomamos el Rectorado. Simplemente estamos a la espera del resultado del debate en Diputados, le pedimos a los legisladores que no hagan oídos sordos".

Mientras tanto, desde la UNCuyo vaticinan cómo será el panorama de la votación por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. La misma secretaria del Rectorado fue quien aclaró que Esther Sánchez (rectora) y Gabriel Fidel (vicerrector) están en comunicación permanente con los legisladores para conocer su postura, más allá de algunas declaraciones en las que ya varios definieron qué terminarán votando.

A su vez, la secretaria sostuvo que la UNCuyo está abierta a las auditorías que pretende realizar el Gobierno nacional para saber en qué se gasta el dinero que envía la Nación en el presupuesto universitario. También remarcó que el ajuste a las universidades significa que se tendrán que bajar becas o proyectos que pueden ser significativos como los de investigación.

"Lo que pedimos es la actualización salarial de los docentes, hemos quedado muy atrasados. También actualización en los gastos de funcionamiento. Tenemos que seguir pagando las becas y los insumos de laboratorios", finalizó diciendo la funcionaria de la UNCuyo.