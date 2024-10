A un año del atentado: "Desde el 7 de octubre de 2023 nos convertimos en sobrevivientes"

Se cumple un año del atentado de Hamás a Israel. Enrique Rosenburt es rosarino, casado, tiene tres hijos y hace 21 años que reside en la localidad de Modín, Israel. Consultor de Desarrollo Social, Rosenburt lidera esfuerzos para apoyar a los familiares de los secuestrados argentinos, coordinando acciones con el Gobierno argentino y la comunidad internacional. Su incansable labor ha sido fundamental para mantener viva la esperanza y la cohesión entre los familiares en momentos de enorme angustia y necesidades. “Cuando derrotemos a Hamás podemos convivir con los Palestinos”, sentenció.

- ¿Qué recordás del pasado 7 de octubre 2023?

- Uno habla de recodar y solamente pasó un año. Hace unos días estuve recorriendo el Kibutz Saad atacado por los terroristas de Hamás donde uno de los primeros asesinados era un amigo y, ahí nos dimos cuenta que no es un ataque más, más allá de estar acostumbrados a los misiles y cohetes. El 7 de octubre pasado fue una invasión terrestre de Hamás a la que no estábamos acostumbrados”.

- Teniendo en cuenta que se cumplía 50 años de la Guerra de Iom Kipur (Día del Perdón) de 1973 y de algunas alertas, ¿Cree que el Gobierno de Netanyahu podría haber previsto un ataque de Hamás?

- Había muchas luces naranjas y rojas, sabíamos que Israel venía fragmentada política y socialmente por el tema de la reforma judicial y sinceramente no se esperaba, pero si había amenazas que podría haber ataques, pero no de parte de Hamás sino de Irán, Hezbolá o de algún que otro misil desde Gaza. Nosotros confiábamos mucho sobre el accionar de las fuerzas de seguridad israelí. En abril de 2023 el ministro de Defensa Yov Galant se peleó con el Primer ministro Netanyahu avisándole que la reforma judicial estaba debilitando la seguridad de Israel externo. Personalmente estuve días previos en kibutz (asentamientos agrícolas) de la zona atacada y se sentía una amenaza latente.

- ¿Cómo se puede convivir con el ataque permanente de grupos terroristas como Hamás y Hezbolá?

- Es muy difícil. Desde el 7 de octubre de 2024 pasamos a convertirnos en sobrevivientes. Muchos civiles tuvieron que salir de sus casas convertirse en militares para defender a Israel y, así luchar para que este país no deje de existir, aún hay gente que dejó a su familia, su empresa, su comercio, su trabajo para defender a Israel y para recuperar a los que aún están secuestrados por Hamás. El 7 de octubre más allá de los 12.400 muertos, de la fiesta de Nova, el objetivo de Hamás fue violar, secuestrar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Desde hace un año estamos haciendo lo mejor posible para salir adelante, más allá de las diferencias políticas y sociales.

Desde el atentado de Hamás, Medio Oriente atraviesa un período de profunda violencia. Foto: NA.

- ¿Se puede calificar al atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 cómo la Shoa (holocausto) del siglo 21?

- En el principio del ataque se intentó compararlo con la Shoa que fue el peor asesinato de judíos del siglo XX, sin embargo más allá de la maldad y la crueldad que tuvo Hamás y sus comandos el 7 de octubre de 2023, el holocausto que ocasionó la muerte de 6 millones de judíos está lejos de compararse, así como también hay intelectualoides que dicen que Israel es un genocida cuando se está defendiendo de terroristas. Creo que el holocausto compáralo con la masacre del 7 de octubre nos produce un trauma no curado del pueblo judío y a diferencia a las pocas horas pudimos defendernos. El 7 de octubre de 2023 se produjo un gran ataque terrorista. Ese día se produjo un quiebre muy grande que no será olvidado por muchos años.

- ¿Se puede acordar la paz con un grupo terrorista como Hamás que quiere la destrucción de Israel?

- Los grupos terroristas como Hamás, Hezbolá, Isis y países como Irán quieren la destrucción de Israel, por consiguiente, es muy difícil un acuerdo de paz. Estamos en Medio Oriente y los códigos son muy distintos a los códigos occidentales. Los israelíes tenemos que ser fuertes con un brazo para poder defendernos y, en algún momento deberemos ser suficientemente fuertes para firmar los tratados que tengamos que firmar. De hecho, una de las causas también del ataque del 7 de octubre de 2023 es porque Israel estaba firmando un tratado de paz con Arabia Saudita. Ya lo había realizado con Marruecos, con Baréin, con Emiratos Árabes Unidos y estaba dialogando con Sudán por lo tanto Israel estaba amenazando ese statuo quo de los grupos próximos a Irán, de alguna manera estaba generando una nueva agenda en Medio Oriente donde Israel sí quiere la paz y normalización con muchos países de la zona. Estoy convencido que cuando derrotemos a Hamás vamos a poder convivir con el pueblo Palestino. Es muy difícil hablar de paz cuando aún estamos en guerra, es muy difícil educar a hijos y nietos sabiendo que en todo momento te quieren destruir. Convivimos con millones de musulmanes moderados y con millones de musulmanes radicalizados. Debemos mejorar la relación con los musulmanes moderados e intentar que los extremistas que nos quieren destruir no tengan la fuerza suficiente para hacerlo.

- Está Qatar que transfiere dinero (unos 4.500 millones de dólares anuales) a las universidades de Estados Unidos para promocionar a los talibanes y su posición contraria a Israel, también se encuentran los grupos terroristas Hamás y Hezbolá, Al Qaeda, Isis que desean la destrucción de Israel.

- Sí, es correcto. Van naciendo nuevos grupos terroristas con posiciones en contra de Israel. Personalmente separaría a Qatar con Irán y su proxi, porque Qatar tiene su parte radical donde hospedó a dirigentes de Hamás y los apoyó con dinero y, por el otro lado tienen un sector moderado que coquetea con el occidentalismo organizando, por ejemplo, el mundial de fútbol 2022 y, el papel moderador que quiso tomar este año de alguna manera demuestra que les interesa ´jugar´ para todos lados. Debemos seguir intentando que países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, entre otros nos sigan apoyando en la lucha contra el terrorismo y. mostrarles a gobiernos como el de España que pensaron que Hamás es un grupo de resistencia que, por supuesto no lo es, e intentar cambiarle la idea. Es cierto que los grupos terroristas seguirán naciendo, pero iremos debilitando a otros y, en ese sentido debemos mostrarnos que estamos alertas, fuertes.

- Los acontecimientos que están sucediendo en Israel ¿cree que alejan la posibilidad de un acuerdo y una devolución de los rehenes?

- Hay rehenes que fueron asesinados por Hamás, otros que murieron enfermos y desnutridos y otros que lamentablemente fallecieron debido a los ataques de Israel contra Hamás. Hay rehenes con vida por eso el gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para recuperarlos con vida, los que están muertos tratar de recuperar sus cuerpos, pero sabemos que la crueldad de Hamás hizo que maten rehenes previos a que Israel llegue a donde está Hamás por tal motivo no eran cambio porque los mataron. A Hamás no le interesa la vida. Gaza con Hamás a la cabeza no tendrá futuro para nosotros porque a este grupo terrorista solo le interesa destruir a Israel.

- Es sabido que, si no se destruye a Hamás, al Hezbolá y demás grupos es imposible terminar con el terrorismo en Gaza y en otras zonas de Israel, pero ¿cuál es el límite?

- Israel tiene la capacidad suficiente, de hecho, se eliminó al líder de Herbola. Se puede destruir a grupos terroristas, pero Israel, antes mide los daños colaterales. Hezbolá tiene mucho más armamento que Hamás, tienen el apoyo de Irán, Hezbolá sabe que, después del pasado 7 de octubre Israel entrenó a civiles en el norte.

- Hezbolá maneja un presupuesto de un billón de dólares anuales, recibe fondos de Foz Iguazú y Ciudad del Este unos 25 millones de dólares, de negocios clandestinos, entre otros con el Comando Vermhelo de Brasil y los grupos campesinos paraguayos, de musulmanes chiitas de Chui, frontera ceca entre Brasil y Uruguay, del dictador venezolano Maduro, de Irán, del Líbano, entre otros, por eso, seguramente se hace difícil destruir a un grupo terrorista como el Hezbolá.

- Es cierto. Están muy bien organizados y financiados, pero también tienen mucho apoyo político porque hay gobiernos que no tienen problemas de decir que el Hezbolá es un grupo político legítimo y, vemos en universidades de Estados Unidos y en América Latina manifestaciones en favor de este grupo terrorista. El Hezbolá no es solamente una amenaza para Israel sino para todo occidente, de hecho, sus integrantes dicen que después de destruir a Israel van a conquistar occidente. Esto fue dicho también por Hamás y los ayatolas.

- ¿Le preocupa el avance de los musulmanes radicalizados en Europa y en las universidades de los Estados Unidos?

- Todos los musulmanes moderados son bien recibidos. Hay que preocuparse de los musulmanes radicalizados, de instalar la Asharí (son aquellos que se adhieren al Imam Abu Hasan al-Ashari en su escuela de teología ). Debería haber leyes en contra de esto porque atentan contra las democracias.

- ¿Cuál es la imagen que tiene hoy en la población el primer ministro Netanyahu?

- Netanyahu ya estaba debilitado por los casos de supuesta corrupción y de sus hechos políticos, pero por otro lado está bastante fuerte dentro de sus seguidores (es del partido de derecha, Likud) por eso el ataque del 7 de octubre no lo debilitó, Netanyahu no saldrá a pedir perdón, él considera que no fue responsable del 7 de octubre, siempre busca otro responsable, es uno de los políticos que con minoría aún puede armar gobierno teniendo en cuenta el sistema parlamentario israelí. En los últimos 15 años hubo un solo gobierno que no gobernó Netanyahu que duró un año. Es cierto que Netanyahu está creciendo, que está viejo, es sabido que tiene discrepancias políticas con su propio hijo exiliado en Miami, Estados Unidos. A mí me preocupa que sucederá el día en que no esté más Netanyahu porque con él dentro de todos sabemos vivir. Netanyahu trajo los tratados de paz con los países que mencioné, no se le puede sacar ese crédito. Por otro lado, si quiere quedar en la historia de Israel debe hacer algo para unificar a los israelíes porque está guerra solo unificó al pueblo unos pocos meses.