La Anmat prohibió la venta de medicamentos por ser ilegales: cuáles son

A través de la disposición 8835/2024 comunicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de algunos medicamentos que no tienen registro en el país.

Según se informa allí, los inspectores actuantes realizaron "una evaluación pormenorizada del rotulado y características de los productos remitidos para su consideración y procedieron a la apertura de TRES (3) cajas identificadas como secuestro 1, 2 y 3 respectivamente y una bolsa transparente identificada como secuestro 6, todas retiradas del domicilio situado en la calle Juramento 851, de la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires".

Los medicamentos, de producción alemana, fueron prohibidos en el país. Foto: Archivo

Allí se observaron que los productos Primobolan, Test Enanthate, Trenbolone Acetat, Nandrolone Decanoat, Diablo MAX y Elite-T Clembutero, todos elaborados en Alemania, declaraban en sus rótulos contener sustancias farmacológicamente activas por lo que corresponde categorizarlos como medicamentos. Ninguno de ellos estaba registrado en el país, lo que representa un grave riesgo para la salud.

En consecuenta de lo mencionado, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos respecto de los cuales se desconoce su origen, seguridad y eficacia, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó prohibir el uso, comercialización y distribución de los siguientes lotes y medicamentos:

Los medicamentos no estaban registrados en el país. Foto: Archivo

a) PRIMOBOLAN for intramuscular high Performance, Jenapharm gMBh & Co. KG. Made in Germany; b) TEST ENANTHATE for intramuscular high Performance, Jenapharm gMBh & Co. KG. Made in Germany; c) TRENBOLONE ACETATE, for intramuscular high Performance, Jenapharm gMBh & Co. KG. Made in Germany; d) NANDROLONE DECANOATE, for intramuscular high Performance, Jenapharm gMBh & Co. KG. Made in Germany; e) Diablo MAX, ECA + CLEMBUTEROL FIRE CAPS; f) ELITE – T clembuterol.