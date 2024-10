Inteligencia artificial y computación cuántica: la revolución tecnológica de IBM

La tecnología es algo que atraviesa toda la vida humana y, aunque últimamente se puso de moda la inteligencia artificial, es algo que desde hace años funciona en cada clic y en cada acción que realizamos con nuestros dispositivos. Al mismo tiempo, los temores por la seguridad, hasta donde puede llegar la tecnología y las dudas sobre el futuro son parte de las preocupaciones diarias.

En ese sentido, Agustín Bellido, CEO de IBM para el Cono Sur dialogó con MDZ y dio detalles sobre la mirada del mundo sobre Argentina, la importancia de la inteligencia artificial como complemento para facilitar el trabajo de los hombres, las claves de la seguridad y la innovadora llegada de la computación cuántica que cambiará la forma de entender el mundo de las informáticas y los procesos tecnológicos.

Mirá la entrevista completa con el CEO de IBM

- ¿Cómo es la relación hoy con Argentina? Porque IBM hoy hace otros productos que está desarrollando. Están más cercanos de la vida diaria, ¿pero en qué?

- Hoy IBM está desarrollando, lanzando y poniendo en la mano de las personas tecnología. Esa es nuestra esencia y también manos que implementen esa tecnología tanto para empresas como para como para el Estado. ¿Qué es IBM en Argentina? Hoy decimos que, en promedio, nueve veces interactúan argentinos con tecnología, porque o haces una transacción con tu tarjeta de crédito, o haces una transacción en la app, o interactúas con con un asistente para contratar o para declarar un siniestro en un seguro, o porque haces algo con una obra social y uno de los canales digitales la gestión de ese de esa información también lo hace IBM.

Así que IBM está en el mundo de la tecnología e interviene en la vida cotidiana de cada uno de nosotros a través de las marcas, a través de nuestros clientes. Ese nuestro espíritu. Es cómo facilitar a través de la tecnología la interacción y agregar valor a nuestros clientes para los clientes finales.

- En Argentina específicamente, te voy a hablar más de acá que del resto de los países en los que vos tenés influencia, en un momento donde estamos todos con la expectativa de crecer, un país que a tasas normales no está creciendo desde hace muchos años y ahora estamos con la expectativa de crecer ¿Cómo está la demanda? ¿Qué es lo que está pidiendo el mercado?

- Mirá la oportunidad es gigante, porque hoy la tecnología, en definitiva, interviene y mejora indicadores que son relevantes para cualquier economía, pero fundamentalmente para Argentina. ¿Por qué? Porque te hace más eficiente, porque te deja tener más interacciones con tus clientes en el transcurso del día, porque te deja entender más a tus clientes o porque tenés una operación más eficiente.

¿Qué es lo que lo que está sucediendo en el mercado argentino en el mundo entero? La IA generativa, Watson X en nuestro caso, está como de moda y con muchos casos de negocio y casos de uso que son aplicables y tangibles. Ahora te voy a contar algunos de IA generativas en Argentina y para pymes. También temas de ciberseguridad, el tema de los ataques a las compañías y a los clientes de nuestras compañías es un tema relevante y tenemos mucha demanda en ese sentido. Grandes capacidades de transaccionalidad para las industrias financieras por esta interacción permanente. Tanto por operaciones en el celular, en tu cuenta como también este las operaciones que empiezan como a digitalizarse también en el mercado. Te diría que son el tren y después toda la parte de automatización y robotización ¿Qué es esto? Básicamente son procesos repetitivos que se resuelven con tecnología y los hacen mucho más eficiente. Te diría que esa es como la gran capa de de cosas en las que estamos trabajando.

Te decía IA generativa y te decía que hay 1.700.000 pymes en Argentina que pudieran resolver casos con IA generativa, algo que hoy está pasando. Tenemos una pyme que hizo un caso de uso para lo que es recepción de tickets y facturas. Era todo un tema. Ahora a través de IA generativa reconoce la imagen, los datos son cargados y automáticamente la destina dentro de la administración en esa pyme.

La visión de la Argentina desde afuera

- Por qué hay todo un desarrollo y a su vez una fantasía encima sobre IA, que para el público de a pie que los limita a decir: "A ver inteligencia artificial. Agarro mi celular y le digo dibujame a un elefante caminando junto a una jirafa por la 9 de Julio y me lo hace, seguramente más lindo o más feo. Pero va a salir y si se lo pido tres o cuatro veces, la quinta vez va a salir más lin". O como estás pasando muchos medios, le tiró un link con la información y me escribe una nota. Pero no es eso, solo si hablamos de producción es mucho más. ¿Qué límites hay?

- ¿Qué límites hay? No hay límites. Nuestra creatividad, nuestra capacidad de implementación. Los límites están dados no por la capacidad tecnológica, sino por la capacidad de las compañías de adoptar esas tecnologías. Por ejemplo, vos podés aplicar IA, pero si los datos no los tenés ordenados y no los tenés disponibles, la acción de la IA termina siendo limitada. ¿Entonces, los límites muchas veces somos nosotros mismos. Porque tenemos que acondicionar nuestra organización o entender más acerca de esa tecnología o adaptar a nuestros profesionales para que la sigan adoptando. Pero la capacidad es tremenda.

Nosotros tenemos el caso, un caso periodístico del US Open. Tiene 250 partidos en simultáneo. ¿Cuántos vemos? Tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos reporteros tenemos? ¿Cuántos periodistas tenemos comentando esos 250 partidos? No, 250 bajo ningún concepto. Entonces, para los últimos 200 tenés IA generativa, que te hace un resumen, las mejores jugadas y te hace un comentario respecto y un análisis de esos partidos.

- ¿Entonces te vas a quedar con mi trabajo?

- No, todo lo contrario. Te voy a dejar que seas mucho más profundo, agregues mucho más valor y seas mucho más eficiente en el uso de tu tiempo para que el resto de las otras funcionalidades sigan siendo tecnología.

- Ustedes tienen un proyecto específico que están desarrollando ahora.

- Nosotros tenemos IA generativa, que es que Watson X, y la venimos desarrollando hace tiempo. Watson X tiene muchos modelos, tiene acuerdos con Meta, tiene acuerdos con con la NASA, de muchos modelos que sirven para diferentes cosas y nuestra plataforma le da disponibilidad de esos modelos a todos nuestros clientes para usar las mejores aplicaciones de cada uno de esos modelos de manera segura.

- Pero, por ejemplo, yo tengo un problema de coordinación de logística con producción y facturación y tengo que encontrar maneras inteligentes de resolverlo. ¿Me puede ayudar algo?

- Definitivamente. No hablemos de lo que viene para la logística y si quieres ahora hablamos un poco de computación cuántica, pero de lo que viene, no de lo que está hoy. Hoy con algoritmos, con inteligencia artificial, con machine learning, resolvés temas logísticos fuertes y va a haber más capacidades para resolver mucho más eficiente esos problemas, como por ejemplo la computación cuántica.

- Hace un rato me mencionaste un término que no quiero que quede colgando por computación cuántica. ¿Qué es?

- La computación cuántica es la nueva generación computacional. Hasta ahora, las computadoras tradicionales o la manera de procesar la información era de manera binaria, ceros y unos. Entonces vos necesitás procesar logística, como mencionabas, grandes algoritmos, grandes cantidades de información en una combinación binaria va a ceros y unos y vuelve siempre. O sea, hay una limitación vos podés poner máquina, máquinas, una arriba de la otra y tener potencia y tenés más capacidad.

La computación cuántica trabaja con mecánicas cuánticas: rozamiento, temperatura, etcétera. Lo que tiene de capacidad es la capacidad infinita de procesamiento por otras mecánicas. Ya no es más ceros y unos, tiene infinita capacidad de procesamiento simultáneo. Entonces, un problema logístico en lo que en la computación tradicional se resolvería en dos horas, una hora o cinco minutos en la computación cuántica serán milésimas de segundo.

En eso estamos invirtiendo. Ya hay 450 compañías que están probando esta tecnología. Automotrices, petroleras, energéticas, logísticas. Todavía está simulación en prueba. Hay algunas detalles a terminar y ya estamos pensando en lo que viene después, porque con esto te voy a volar la cabeza, pero quiero decírtelo: la computación cuántica tiene capacidad infinita de procesamiento. Todos los códigos y la encriptación de la información, la seguridad de la información va a estar vulnerada porque vas a tener, así como creas tecnología para el bien, también está para el mal. Vamos a tener a los villanos tratando de desencriptar información. Bueno, solo estamos pensando en los algoritmos cuánticos, que son procesadores que ya están lanzados, que de alguna manera van a securitizar el mundo para cuando tengas esas capacidades infinitas de procesar.

La revolución de la computación cuántica

- El tema de la seguridad, vivimos pendientes de la cuestión. Tengo todas mis tarjetas de crédito metidas dentro de mi celular, ya ni las miro. No sé físicamente no las uso, lo hago todo a través de sistemas digitales y eso debe ser una pavada al lado de los códigos de seguridad que la NASA da, o que Ford o cualquier empresa te debe pedir vos como proveedor. ¿Ese es un tema serio hoy? ¿Es un tema de costos y de desarrollo?

- Es una problemática que estamos resolviendo todos los días. Es un tema para las compañías. Las compañías se aseguran de estar blindadas, como le decimos nosotros, y nosotros tenemos las soluciones para acompañarlos. Nosotros como otros prestadores de tecnología. Es más vos, nosotros tenemos capacidades de soluciones de software que blindan las compañías y también seguimos sacando soluciones que van ampliando el perímetro, como le llamamos, no solo en la capa de interacción con los clientes, sino un poco más allá.

También tenemos servicios y consultoría que lo que hace es una vez que el atacante entró a la compañía. Cómo empezar a cerrar las puertas de tu casa para que no siga entrando. Este es un tema que que que viene hace tiempo en el mundo de los negocios, de las empresas que que resguardan información tuya y que tienen esa responsabilidad y que todos los días es un desafío.

- Es un tema también de seguridad nacional.

- Por supuesto, las naciones y los gobiernos tienen la misma o más problemáticas de estas que las resolvemos todos los días y vamos creando y vamos pensando todo lo que viene hacia adelante con seguridad.

- ¿Van a seguir invirtiendo en Latinoamérica? Porque uno mira la Argentina y dice. "Nosotros tenemos nuestros conflictos, nuestros temas y nuestras dudas de todos los días". Pero tenés Chile con movimientos, tenés Uruguay con sus movimientos, tenés Brasil con sus movimientos. ¿Cómo están mirando?

- Mira Rubén, la respuesta es: "En Argentina cumplimos 100 años el año pasado, en Chile cumplimos 95, en Uruguay 98 y podría seguir. IBM siempre vio a Latinoamérica como una oportunidad. IBM está en estos países hace mucho tiempo y piensa estar por mucho tiempo más y vemos una oportunidad gigantesca hacia adelante. En Latinoamérica como países emergentes y con capacidades infinitas. Sin lugar a dudas.