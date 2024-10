Tragedia en Carlos Paz: los compañeros de la niña que murió ya viajan a Mendoza, sin saber sobre la noticia

El contingente de egresados del Colegio Sagrado Corazón donde asistía la nena mendocina que falleció ayer en Villa Carlos Paz, retornará a Mendoza en las próximas horas. Según expresó la representante legal María del Carmen Amat, para preservar a los compañeros de la niña que murió ayer, les quitaron los celulares y la notificación oficial se realizará una vez que retornen a la provincia junto a las familias.

Mientras la Justicia investiga las causas del deceso de la niña de 12 años, la delegación mendocina del colegio Sagrado Corazón viajará hacia Mendoza luego del desayuno. "Partimos a Mendoza dentro de una hora, si bien los chicos vieron parte de lo ocurrido en la pileta, aún no saben lo que pasó. Hemos tratado de contenerlos y cuando lleguemos a la provincia habrá un equipo de psicólogos del colegio y hermanas que están para recibirlos junto a los padres para hacer la notificación oficial. Algunos lo saben pero otros no. Los chicos están bien y estamos acompañando a la familia de la alumna", expresó Amat.

Al ser consultada sobre los avances de la investigación, manifestó: "Hemos tenido una buena respuesta de la fiscalía. Los chicos tienen distintas versiones pero hemos respetado la versión de los adultos que vieron una descompensación en el tobogán. Los servicios de emergencia llegaron en menos de quince minutos y se le practicaron maniobras de RCP. Nos toca ser prudentes porque estamos en medio de una tragedia para toda la comunidad educativa".

Según los testimonios de las docentes que estaban en el contingente, en el lugar había guardavidas y también un grupo de coordinadores de la empresa que organizaba el viaje. "El guardavidas es el primero que hace las maniobras de RCP. También estaba el médico que acompañaba la delegación. No podemos encontrar una explicación", dijo Amat y agregó que "la mamá de la alumna confirmó que Francesca no tenía enfermedades preexistentes".

A su vez, Mariana Heredia, secretaria de Gobierno de Malagueño, habló con MDZ Radio y manifestó: "Está todo bajo investigación, no vamos a poder saber las causas por ahora. Todo sucedió cerca de las 12 del mediodía, el panorama era hostil, se trató de asistir a la menor. Lamentablemente no se la pudo sacar de su estado".

"El parque cuenta con las habilitaciones municipales, tiene los papeles en regla", comentó la funcionaria cordobesa. "No me atrevería a afirmar las hipótesis porque no estuve en el lugar, de manera oficial no sabemos cuál fue la causa y cómo sucedió todo. Al parecer la nena cayó y fueron los compañeros los que avisaron, había coordinadores cerca", agregó en diálogo con Uno Nunca Sabe.