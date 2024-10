RainbowEX: los comprometedores detalles que reveló la investigadora sobre la estafa piramidal

Hay un juego conocido como "el juego de la silla". Mientras suena la música, los jugadores giran alrededor de una ronda de asientos y cuándo se corta la música, cada uno debe sentarse lo más rápido posible. Naturalmente hay más sillas que personas y quienes se quedan parados, pierden. Este juego infantil, al que probablemente varios de los que leen esta nota hayan jugado alguna vez en su infancia, describe bastante bien lo sucedido en San Pedro. Ahora la música se cortó, un 27% se sentó y se quedó con casi 20 millones de dólares. Un 73% fue estafado. Algunos lo perdieron todo. Lamentablemente, no habrá otra partida. "Se viene un gran depre en el pueblo", expresó, en exclusiva con MDZ, Lili Berardi, la periodista que destapó la olla.

Berardi es jefa de redacción de La Opinión, trabaja en La Noticia 1 y es conductora del programa de radio Sin Galera. Llevó adelante la investigación periodística que deschavó a RainbowEX, algo que no le resultó gratis. "Recibimos amenazas con mi familia, se metieron con mi esposo que es paciente oncológico, es muy feo todo lo que vivimos. Amo mi trabajo, pero a veces me pregunto si vale la pena seguir con esta investigación después de todo lo que sufrimos".

Lili Berardi es la periodista que junto a su equipo del Diario La Opinión, Tadeo Pereyra, Guillermo Acosta y Rafael Flaiman, llevaron adelante la investigación de desbarató la estafa de RainbowEX.

La periodista se pregunta, pero igual siguió adelante. Contra toda comodidad, contra el enojo de los propios vecinos, inclusive de gente conocida y querida, siguió adelante y reveló como funciona la estafa de "La China". "Con esta piramidal hicieron plata sindicalistas, políticos de todos los bloques y hasta dos hijos de del intendente", reveló.

La pirámide

En una nota de La Opinión explican que el 73% de quienes pusieron plata en RaibowEx perdieron y solo un 27% salieron con saldo positivo, De ese 27%, hay seis personas en las cúpula máxima: Maximiliano Bragas, Alexis Pan, Luis Pardo, Ricardo Rosas, Gerardo Gelabert y Facundo Villalba.

Consultada sobre si creía que Maximiliano Braga es el principal autor intelectual de la estafa, la periodista fue categórica: "No creo que Braga sea quien ideó todo. Probablemente haya personas que no conozcamos que estén detrás de todo esto". Es decir, según la periodística, que seguramente más haya investigado sobre el tema, el autor intelectual sigue prófugo, disfrutando de ganancias millonarias en dólares y mientras son expuestos Braga, Pan, Pardo y compañía.

Sin embargo, Berardi no cree que todos los de la cúpula tienen el mismo grado de conocimiento acerca de lo que está sucediendo. Gerardo Gelabert, el titular del gremio de papeleros, está entre los seis que más recaudaron y la periodista estima que tenga otro entendimiento de como funciona la estafa piramidal.

"Hubo gente que se jugó plata sabiendo lo que estaba pasando y ganó mucho dinero. Hubieron otras personas, muchas de bajos recursos que perdieron todo, Gente vendiendo, autos, sacando préstamos", describió Berardi y agregó: "Una persona muy humilde me dijo 'Lili vos me tenés que entender, esto es la esperanza del pobre. La persona que nos metió, nos hizo la cuenta y si nos daban lo que nos decía, en un mes, nos íbamos una semana de vacaciones con mi señora'. ¿Cómo no lo voy a entender? Esas historias te parten el alma", expresó y agregó: "Cayeron psicólogos, odontólogos, todo tipo de profesionales, hasta conocí a una contadora. Todavía hay gente que no puede creer que el dinero que su celular decía que tenían, no está, no existe".

La investigación

"Había muchos rumores de que en San Pedro estaba pasando algo con una inversión en criptomonedas", empezó a relatar Lili. En ese momento, ella y su equipo de tres periodistas no estaban al tanto de RainbowEX, La China, las reuniones o los grupos de Telegram.

Esta no es la primera estafa piramidales en San Pedro. Intense Live, Mas Higgins y otras han pasado por el pueblo. Sin embargo, esta vez sería distinto. "Jamás nos imaginamos la dimensión que tenía esta", expresó Lili.

Todo empezó por un tuit del periodista Maximiliano Firtman que, el miércoles dos de octubre contó lo que sucedía en San Pedro. Esto lo levantó un canal de televisión y otro portal de noticias en San Pedro cubrió la noticia. Berardi y su equipo, Tadeo Pereyra, Guillermo Acosta y Rafael Flaiman vieron esta noticia y empezaron a averiguar. Luego de publicar la primera nota, se comunica con ellos Luis Pardo, quien figura como el ejecutivo de Knight Consortium, la plataforma que aparece detrás de RainbowEX.

"Lo que ustedes publicaron es una locura, esto es extraordinario, no saben todas las bien que hacemos", les dijo Luis Pardo y, según Berardi "estaba absolutamente convencido de que era el líder de las cripto, que había hecho una economía paralela y que la gente pobre se iba a volver rica".

Lili y la Opinión le dieron el derecho a réplica y publican una nota con sus declaraciones. Berardi siguió investigando y acudió a un conocido que podía ayudarla a entender lo que sucedía. "Esta gente había trabajado mucho con nosotros para una investigación de hackeo a la Municipalidad. Le pregunté qué me podía decir de esta estafa piramidal y me contestó que era había muchos indicios de estafa porque era una página poco segura, una app que se podía comprar en cualquier lugar y me dijo que iba a investigar para traer más evidencia", contó.

Al otro día, Lili tenía su programa de Radio Sin Galera. Integrantes de Knight Consortium y RainbowEX habían quedado en ir a su programa para hacer una nota y defenderse de las diferentes acusaciones que estaban recibiendo. La periodista pensó que sería una buena oportunidad para confrontarlos con todos los datos que estaba obteniendo.

"Obviamente ellos no aparecieron". Empezaron a revelar los datos con Mauro Eldritch, esta persona que estuvo ayudando y los datos eran contundentes. "Luego empezaron las amenazas y todo este desastre", comentó Berardi y agregó: "decidimos redoblar".

"Luego pasó algo muy sano para todos". Guido Marlowe, otro experto en estas tecnologías, puso a disposición de todo el público, una plataforma en la cuál, cualquier persona podía buscar a quienes estaban dentro de la aplicación por DNI, ID en la plataforma. "Ya no tenían que depender de que nosotros le dijésemos nada", contó la periodista.

La reacción de los vecinos y el plan primavera

"Uno está curtido, pero nunca se habían metido así con mi familia. Se metieron con mi marido que es un paciente oncológico, inventaron cualquier disparate, que hicimos caer la plataforma porque teníamos un montón de millones adentro. Yo me puse a disposición de la gente que decía esto para aclarar cualquier duda y la gente no quería saber nada, nadie quería escuchar que esto era una estafa. Ellos veían en el celular que tenían 100, a la semana 200 y después 300", narró la periodista.

"En un momento, me llevó a hacer la denuncia por amenazas por si pasaba algo más grave. Estuvimos vario días, casi refugiados en mi casa con mi familia con custodia", relató.

Berardi contó que hay muchas personas que saben que es una estafa piramidal y le dijeron cosas como: "Yo no voy a invertir más de lo que estoy dispuesto a perder". "De repente, hay mucha gente que puso 10 mil dólares y se llevó 50 mil", explicó Lili para describir al subtipo de personas que retiraron el dinero entre el 20 y el 28 de septiembre.

"Acá se viene una gran depre", expresó la periodista. Todavía no hay consciencia de como funciona la estafa piramidal, todavía no queda claro que el dinero que ganaron unos, era el mismo que invirtieron los que perdieron. Todavía hay gente que espera que todo haya sido un problema administrativo y que puedan retirar el dinero que aparecía en sus celulares. Siguiendo con la metáfora del juego de las sillas, todavía hay vecinos que no se dieron cuenta de que se apagó la música y que lamentablemente se quedaron parados.