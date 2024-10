Nito Mestre revive sus mejores anécdotas con los grandes músicos en MDZ Radio

El grande Nito Mestre, excantante y flautista de los grupos de rock 'Sui Generis' y 'Nito Mestre y los desconocidos de siempre', reversionará el segundo disco con Charly García 'Confesiones de invierno'. Toca en la provincia el viernes 1 de noviembre a las 21.30 en el Teatro Mendoza. Las entradas pueden conseguirse en la boletería o entradaweb. Nito Mestre habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre el significado de volver a los escenarios para reinterpretar canciones tan queridas por el público y contó historias relacionadas a todo lo que pasa entre los shows

Ahora que volvió, Mestre afirma que "es todo hermoso", principalmente el hecho de tocar en vivo canciones icónicas que para el público tienen un gran significado: "Yo les veo las caritas. Pese a que los tocamos en orden y mucha gente sabe el orden de los temas por haberlos escuchado, la gente se sigue sorprendiendo y no lo puede creer. Yo los animo para que acompañes cantando", comentó. Confesiones de invierno cuenta con varias canciones icónicas, tales como Rasguña las piedras, Mr Jones o Un hada, un cisne.

Charly García y Nito Mestre. Foto: Sui Generis

A pesar de haber salido en 1973, Confesiones de invierno se encuentra más vivo que nunca: "Hay mucha carga de felicidad y distintas edades, mucho pibe joven. Por ejemplo, me dijeron 'invité a mi papá y a mi mamá porque te aman'. Entonces es divino que el hijo cumpla ese sueño que el padre tenía invitándolo a ver a su ídolo, que el pibe también admira aunque sea de distinta época".

Nito Mestre fue al Charly Day que se organizó en Olga para festejar el cumpleaños 73 de Charly García. En el evento se reencontró con los grandes músicos que marcaron la historia. "Estos encuentros son lindos porque nos encontramos músicos con los que no te ves tan a menudo. Y de repente estás compartiendo con León (León Gieco), con Pedrito (Pedro Aznar), todos cantando juntos, viviendo los breves o más largos momentos, ¡depende la hora que llegue cada uno!". Además destacó el show de Lito Vitale, "es un tipo increible porque está con ocho cosas a la vez y no lo podés creer".

Al cantante le gusta particularmente el talento de Nahuel Pennisi, "yo no lo conocía y nos tocó compartir camarín con él y con Baglietto. Entonces nos conocimos y cantó que es un lujo". Cuando terminó, "lo abracé cuando y le digo después de lo que cantaste vos, no tendría que cantar nadie más. Es un amor el tipo, divino, dulcísimo", afirmó. Sobre las nuevas generaciones, Mestre resalta las figuras de Laura Esquivel, Bándalos Chinos y Zoe Gotusso, "la cordobesa tiene una voz divina y me parece que va a sacar un golazo de media cancha.

Además, "hace poquito tiempo" descubrió a Ca7riel y Paco Amoroso "a partir del Tiny Desk que sacaron. Ahora no me los puedo sacar de la cabeza, es realmente súper entrador y me alegro que les esté yendo fantástico". También "en enero conocí a Milo J" en un hotel. "Lo tenía en el cuarto de al lado y metieron música fuerte a la noche". Cuando Mestre se quejó en recepción, "enseguida la bajaron y a la mañana siguiente salió Milo, que yo no sabía quién era, a disculparse... y yo sabes la cantidad quilombo que debo haber hecho yo cuando tenía su edad. 17 años". A partir del encuentro "me empezó a hablar del rock nacional y todo lo que sabía y todo lo que admiraba lo que hacíamos".

"Yo escucho todo lo que me llega", aunque hay músicos que hacen algo que "no es lo nuestro, muchos hacen lo mismo y suenan ficticios". En ese sentido, es importante destacar, "y hay muchos que lo hacen. Entonces hay esperanza para la música", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: