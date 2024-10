Hallaron un pez de 10 millones de años: podría ser una especie desconocida

Un pez fósil que dataría de diez millones de años fue hallado recientemente por un poblador de Puerto Pirámides, en la provincia de Chubut, que observó su estructura ósea sobre una roca y dio aviso a especialistas del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) del CONICET.

El rescate de los restos fue realizado en una restinga ubicada en la primera bajada al mar de Puerto Pirámides y del mismo participaron los paleontólogos Mónica Buono, Nicolás Farroni y José Cuitiño, del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET), junto a Soledad Gouiric Cavalli y Agustín Carnicero, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Los especialistas señalaron que, si bien aún resta realizar estudios más profundos, a primera vista se trataría de un pez teleósteo (con esqueleto de huesos), probablemente perciformes (de forma alargada, similar a la perca), y data de unos diez millones de años.

"Es un pez mediano, que mide entre unos 20 ó 30 centímetros, el cual se encontraba sobre la superficie de la restinga. Una parte de la estructura ósea ya se estaba erosionada, por eso fue necesario sacarlo para preservarlo y estudiarlo", explicó el paleontólogo del IPFP-CONICET, José Cuitiño.

Además, señaló que el trabajo de extracción no fue tan complicado por el tamaño relativamente pequeño del ejemplar. "Excavamos alrededor, sacamos la roca lentamente con herramientas, lo tapamos con vendas de yeso para protegerlo y nos llevamos una envoltura que llamamos 'bochón de yeso'. Después, en el laboratorio, el mismo se abre y se va limpiando hasta que el esqueleto queda bien expuesto", detalló el especialista.

Por su parte, el especialista en peces fósiles Gouiric Cavalli, quien también participó de la extracción, precisó que el ejemplar pudo ser reconocido “en el terreno". Indicó asimismo que el contorno aproximado del pez se evidenciaba por un cambio de coloración de la roca. "Observamos parte de la cintura escapular y parte del postcráneo, es decir, doce vértebras, parte de la aleta dorsal y hasta algunas escamas", señaló.

Suponiendo que el material fósil del pez podría estar más completo que lo que se observaba a la vista, los científicos decidieron construir lo que llaman 'bochón de yeso' con un tamaño de mayor porción sobre la roca, a fin de determinar "si hay o no más material dentro del sedimento". Esto será revelado tras la preparación mecánica, mediante la cual los investigadores podrán revelar de qué animal se trata, ya que no se descarta que pueda ser parte una nueva especie no descubierta hasta ahora.

Para saberlo, los paleontólogos trabajan en la reconstrucción de "toda la cadena trófica de hace diez millones de años" en base a lo restos hallados de ballenas, tiburones, focas, y muchas especies de peces e invertebrados que datan de esa época. Con dichos datos, se compara con la cadena trófica actual, y las diferencias climáticas y corrientes oceánicas, entre otros elementos.

Un increíble hallazgo se dio a conocer este martes 22 de octubre. "Este fósil es una pieza más en el rompecabezas de lo que sucedía en ese tiempo", concluyó el geólogo del CENPAT.