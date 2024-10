Marcha universitaria: la Federación Universitaria acusa al Gobierno de instalar una campaña injusta y falaz

La marcha universitaria promete ser multitudinaria, con gran afluencia de alumnos, docentes y no docentes de distintas universidades nacionales. En la previa de la gran manifestación, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei: "Si le dan la espalda al sistema universitario argentino, no los vamos a perdonar". Además, se refirió al veto contra el financiamiento que anunciaría el presidente a lo largo de la jornada.

En la misma línea, acusó a la Casa Rosada de brindar datos "tergiversados y otros que son absolutamente falsos" y de instalar "una campaña injusta y falaz". Es la segunda marcha universitaria que convocan las universidades nacionales de todo el país, luego de una primera instancia en la que reclamaron por el financiamiento para el funcionamiento de las distintas facultades, el reclamo de hoy va por el lado de los salarios del personal docente y no docente.

En diálogo con radio Splendid, Fernández de Piccoli fue contundente: "Hoy volvemos a salir a las calles de todo el país para dar un mensaje muy contundente de que la universidad pública representa un orgullo para la sociedad argentina. En los últimos días, hubo un ataque permanente del Gobierno". Cabe señalar que, de parte del Gobierno, el reclamo contra las universidades nacionales es que habiliten la auditoría que pretende llevar a cabo la Casa Rosada, algo a lo que se han negado reiteradas veces desde las distintas instituciones.

Además, en línea con la "campaña injusta y falaz", la presidenta de la FUA remarcó: "Otra mentira que intentaron instalar es que los pobres le financian la universidad a los ricos". En la misma línea, criticó que la administración nacional pisoteó "las becas Progresar a lo largo de todo este año". En base a eso, destacó que "No alcanza a cubrir el transporte para ir todos los días a la universidad".

Alineado a esto, remarcó que, el Gobierno, "En vez de sentarse a dialogar para mejorar lo que haya que mejorar están ahogando el sistema universitario, que está cada vez peor. Se lo desprestigia de tal manera para justificar la destrucción de la educación pública. Es muy grave, no tiene antecedentes".

Con respecto al veto de Javier Milei contra la ley de financiamiento educativo, Fernández de Piccoli fue concreta: "Les pedimos honestidad intelectual. Esta es una ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal y que no se necesita crea un impuesto para financiarla. Si le dan la espalda al sistema universitario argentino es realmente imperdonable porque van a ser responsables del deterioro de la educación pública y ponen en juego el futuro de Argentina. No los vamos a perdonar".