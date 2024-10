Maternidad y salud mental: el precio de las exigencias sociales

La salud mental materna es un tema crucial y, a menudo, ignorado, pese a su impacto significativo en el bienestar de las familias. Desde el embarazo hasta la crianza, las madres enfrentan una serie de desafíos emocionales y psicológicos, así como fuertes exigencias sociales, que pueden afectarlas.

Las cifras son un claro ejemplo de ello: 1 de cada 5 mujeres puede sufrir un problema de salud mental durante el embarazo o el puerperio. Entre los síntomas que algunas también presentan están la ansiedad y depresión en etapas más avanzadas de la maternidad.

Esta problemática puede deberse a la idealización de la maternidad. Aunque se cree que el embarazo, el parto y la crianza de un niño son los momentos más felices en la vida de alguien, es una realidad que afecta la psiquis de la progenitora. Y las consultas con profesionales suelen ser postergadas para dedicarse de lleno a sus familias.

Salud mental materna: la importancia de pedir ayuda

En una de las entrevistas realizadas en Criemos Libres, la comunidad creada por el actor Benjamín Vicuña y la periodista e influencer Mai Pistiner, enfocada en la crianza despojada de mandatos y estereotipos, hablaron con la actriz y bailarina Magui Bravi, quien habló sobre su experiencia como madre. Y entre lo que comentó, fue que la maternidad es un gran desafío.

Reconoció que necesitó mucha ayuda, terapia, expresar lo que le ocurría. Y opinó que lo fundamental es no idealizar tanto el maternar y reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud mental materna.

Algunos signos a tener en cuenta, que alertarán sobre cuándo pedir ayuda, es cuando la tristeza es persistente, cuando se presentan cambios de ánimo, ansiedad o insomnio. Los tratamientos pueden incluir terapia, medicación y también apoyo emocional. Y su objetivo es cuidar al máximo la salud tanto del hijo como de la madre.

La periodista, socióloga y escritora especializada en maternidad, Esther Vivas, reconoció que la sociedad suele atentar contra la mujer gestante o que ha gestado: "Hoy en día se supone que las madres tenemos que ser abnegadas y sacrificadas, y al mismo tiempo se espera que seamos una superwoman (súper mujer) que llega a todo con un cuerpo perfecto. Se trata de un ideal materno que tiene muy poco que ver con la experiencia real y genera malestar".

"Al dificultar nuestra experiencia materna, una siente culpa por no llegar a todo, no poder más, no tener el cuerpo hegemónico que se ve en las revistas, y te sientes mala madre", explicó la especialista. En realidad, al analizar este contexto, una puede darse cuenta de que esto es consecuencia de un sistema machista que establece un ideal de maternidad inasumible, indeseable e inalcanzable.