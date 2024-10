La "romantización de la maternidad" y "la mentira de que todo es felicidad"

La maternidad es un proceso complejo que abarca no sólo la experiencia de la mujer, sino también la de su pareja y el entorno que los rodea. Mariana Díaz, conocida como la Doc Mar Díaz en su columna de MDZ Radio 105.5 FM se adentra en este tema con una perspectiva que busca desmitificar la experiencia materna y poner en relieve las realidades que a menudo se pasan por alto como el puerperio.

El puerperio, o el período inmediatamente posterior al parto, es un momento delicado y la presión para adaptarse a la llegada de un nuevo ser puede ser abrumadora, y aunque la maternidad está “bastante romantizada”, también ha comenzado a desmitificarse gracias a conversaciones abiertas. “Esto de escucharnos entre nosotros, de vernos”, indicó la Díaz.

La Doc Mar compartió una experiencia personal: "Lo más próximo a una madre nuevita es mi hermana y hace poquito me dijo ‘vos no me contaste estas cosas’. Es una realidad que uno muchas veces romantiza y dice ‘Ay, qué hermoso, es lo mejor que me pasó en la vida, lo elegiría mil veces’. No niego ni refuto esas palabras, pero cuestionemos la dificultad ante la llegada de una persona que no tiene independencia, que depende al 100% de la madre que tiene la teta, que lo tiene que alimentar".

En cuanto al rol de la paternidad Díaz mencionó que el apoyo suele ser limitado por la falta de licencias adecuadas, lo que complica la experiencia materna. “La legislación también dificulta el apego de padres al bebé”, sostiene. Además, los cambios hormonales durante el puerperio pueden “nublar” la mente de las madres, dificultando la concentración y la conexión con el recién nacido: “No es tan fácil conectar con algo que no me mira”.

¿Qué pasa con la lactancia? Díaz también destacó que "los médicos y las médicas remil recomendamos la lactancia, que es lo mejor que hay, lo mejor que le puede pasar a tu bebé por los beneficios que trae a nivel inmunológico, a nivel conexión, a nivel intestinal, y 20.000 cosas que son súper beneficiosas". Sin embargo, no todo es felicidad y la realidad es que son muchas dificultades que enfrentan las madres que trabajan. “A los tres meses te tenés que ir a trabajar, dejar al pibe, o no tenés un lugar en donde sacarte la leche. Hay que visibilizar que no hay esos espacios para esto ni siquiera en los mismos hospitales".

Díaz abordó un tema, a menudo, tabú. “Los obstetras suelen decir que a los 45 días ya podés tener relaciones sexuales, pero la cuestión es que vuelvas a conectar con el deseo”. En este sentido habló de un concepto interesante: el cuerpo tomado. "Más allá de la prolactina, de la progesterona elevada que va a disminuir un montón la libido, estas nuevas experiencias y dificultades, la falta de confianza, tener un cuerpo distinto al que tenía, que no es el que yo quería o al que yo apuntaba y que no se parece a lo hegemónico para nada". Son todas cuestiones que indican que el deseo va a costar que vuelva, y "lo importante es pensarse en el deseo en el momento en el que tengas ganas. Hay que desear desear".

Por último, hizo un llamado a la empatía hacia las nuevas madres, recordando que la maternidad debe ser deseada. “Es importante dejar de hacer esos comentarios de cómo no tenés hijos, pero si sos joven, pero si sos linda”, concluye, resaltando la necesidad de una cultura que respete y acompañe con un buen gesto, con ayuda en las tareas domésticas de tu amiga, tu vecina, tu hermana y sobre todo preguntar a las mamás qué necesitan.

Con estas reflexiones, la Doc Mar Díaz se despidió desando un ¡Feliz día de la Madre para este domingo!. "La maternidad será deseada o no será".

Escuchá la columna completa: