Auditarán a la UTN: cómo será el proceso en Mendoza y la respuesta de las autoridades

La Universidad Tecnológica Nacional y la mayoría de sus sedes en todo el país, serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) luego de que el Gobierno de Javier Milei autorizara esta acción mediante una resolución. En las últimas horas se conoció un listado de universidades, en la UTN Regional Mendoza indicaron que ya vienen siendo auditados mes a mes y explicaron su pauta de gastos.

"Si me preguntan mi opinión, todos tenemos que rendir cuentas hacia arriba a las autoridades. Me parece perfecto que nos auditen. La información de las auditorías las recibe directamente el rectorado de la UTN a nivel nacional, en Buenos Aires. En la UTN Mendoza rendimos cuentas todos los meses al rectorado y anualmente hacemos un balance de cuentas con el mismo rectorado", explicó a MDZ el ingeniero José Balacco, decano de la UTN Mendoza.

A diferencia de otras casas de estudios, desde la UTN explicaron a este medio que no les llega dinero directamente para gastar, sino que les envían desde rectorado "resoluciones con créditos" para utilizar en gastos y luego se debe enviar un comprobante. "Estamos siendo auditados permanentemente. En rectorado mismo existe una oficina de la SIGEN que audita permanentemente la parte académica y administrativa, aparentemente la parte de los fondos no, pero a partir de ahora sí se lo van a transferir a la SIGEN para que audite esa parte también", contó Balacco a MDZ Radio.

"Nunca ha alcanzado la plata para el gasto de funcionamiento. Nuestra fundación genera recursos prestando servicios, la misma facultad también, entonces esos fondos que ingresan nos sirven para pagar mantenimiento, equipamientos y energía, por ejemplo", contó el decano.

La UTN realiza estudios de impacto ambiental, que son cobrados a instituciones como clubes y son utilizados luego para gastos, según su decano. FOTO: Archivo MDZ.

La UTN Mendoza quedará en revisión, en cuanto a los financiamientos, por parte de la SIGEN ya que este organismo avanzará sobre la UTN a nivel nacional y como la regional de la provincia depende del rectorado nacional, también ingresará en esa auditoría general dictada por el Gobierno. "Hace varios años que nos visita el auditor, que nos hace seguimiento y nos dice los cambios que hay que hacer. Ahora se va a ampliar a lo financiero, pero desde 2013 que tenemos relación con los auditores".

Sobre los fondos que son transferidos a las universidades nacionales, el decano de la UTN remarcó: "Los fondos que nos han llegado son insuficientes. No es el primer año que es insuficiente, pasa todos los años. Con el presupuesto reconducido, lo que me llegó para el primer trimestre eran 6 millones para tres meses. No pudimos pagar nada, tenemos que tener los ahorros para atender estas cuestiones y la brecha no terminó siendo tan grande por eso".

Al figurar la UTN como una de las primeras universidades nacionales que se auditarán financieramente por la SIGEN, el decano contó que lo que se va a encontrar en esa revisión de gastos será: "Gastos en pago de servicios, mantenimientos que el año pasado dejamos 24 millones en reequipamientos de computadoras, que necesitan discos rígidos y actualizaciones. Gastamos en arreglos en aulas, algunas obras menores también".

Otro aspecto que resaltó el decano es que se realizan estudios de impacto ambiental que son corroborados por la UTN, por ejemplo el del Estadio Feliciano Gambarte en cuanto a la ampliación de sus tribunas, obras en la cancha y otros trabajos con Edemsa, por ejemplo, que son cobrados por la universidad luego de que se concluyen los análisis. Eso también contribuye a las arcas de la casa de estudios para afrontar gastos, según remarcó la autoridad.

Proceso de auditorías por la SIGEN

Luego de que el Gobierno haya autorizado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar las Universidades Nacionales, su director, Miguel Blanco, adelantó que las auditorías comenzarán la semana próxima en la Universidad de La Matanza.

“La SIGEN ya había auditado en el pasado hasta el dictamen de 2022. Ahora estamos rearmando el equipo para retomar esas tareas, enfocándonos principalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, indicó Blanco.

“Los fondos que manejan las universidades provienen de dos fuentes principales: el presupuesto nacional, que llega a través del Tesoro, y los convenios de trabajo que las distintas reparticiones encargan a las universidades. Ambos tipos de recursos serán auditados, especialmente en lo que refiere a cómo se utilizan y si las universidades subcontratan servicios en lugar de realizarlos con sus propios recursos, algo que ya ha sucedido en algunos casos”, agregó el síndico.

Blanco explicó también que en el proceso de las auditorías se verifica el sistema de control interno, se estudian los procesos y controles que suceden en cada repartición y, a partir de ahí, se revisa el uso de los fondos del Estado mediante un muestreo. “Nuestro trabajo no abarca la autonomía universitaria. Nos enfocamos exclusivamente en el uso de los recursos públicos”, aclaró Blanco.

Y adelantó que los primeros informes tardarían entre uno a dos meses en aparecer, según el volumen de trabajo. “Los informes son públicos y pueden solicitarse a través de la web de Sigen. Además, estamos evaluando la posibilidad de publicar algunos de los informes directamente en la página web, como hicimos con los fondos fiduciarios este año”, agregó sobre esto.