Desnudó a sus compañeras con IA y lo descubrieron: qué dijo la madre de una de las víctimas

En las últimas semanas se reportaron dos casos alarmantes de manipulación de imágenes con herramientas de inteligencia artificial para adulterar fotos de menores, colocando sus rostros en cuerpos desnudos, y publicarlas luego en varios sitios web.

El caso más reciente ocurrió en el Colegio Agustiniano de San Andrés, en el partido de San Martín de la Provincia de Buenos Aires, donde un alumno de 15 años está acusado de haber manipulado imágenes de sus compañeras de entre 13 y 19 años. Las familias afectadas están atravesando un proceso legal. Habló con MDZ Radio 105.5 FM Florencia, la mamá de una de las 23 menores afectadas.

"Mi hija está muy afectada. Ayer le enviaron mensajes familiares de este chico amenazándola, insultándola porque ayer pudo dar un testimonio en la tele, pudo hablar y decir cómo se siente. Ella tiene 16 y va a 4º de la secundaria", dijo la mamá preocupada por su hija y agregó: "Con el menor agresor se conocen hace tiempo. Ella va hace cuatro años al colegio, desde que empezó la secundaria y eran muy amigos, del mismo grupo de amigos. Vino a la fiesta de 15 de ella también, así que hay un dolor muy grande porque no se lo esperaba nadie".

Explicó también que se tomó conocimiento "cuando otro compañero entró a un canal de difusión de Discord, es una aplicación donde los chicos juegan. Los invitaron a un grupo de mayores de 18 donde se difunden fotos de mujeres desnudas y en la categoría colegialas, este chico empezó a subir imágenes de sus compañeras. Entonces, cuando entra otro chico que lo invitaron, no sé cómo llegó ahí, vio que él estaba ofreciendo otras fotos un poco más picantes y las ofrecía en una carpeta de Drive. Se hicieron pasar por un comprador para ver qué era lo que estaba filtrando y ahí, cuando les envió el CBU para hacer el pago, dieron con el nombre real porque él publicaba todo con el nombre de otro alumno inclusive".

La posición que adoptó el colegio en un primer momento, según Florencia, fue pésima: "Los directivos hablaron con las chicas y la primera respuesta fue ‘si no subían esas fotos, él no podía haberlas vendido, o ¿cómo van a subir una foto en bikini?’. Mientras ella me iba diciendo todo eso decidí hacer algo desde mi casa. Me comuniqué con una ONG que se llama Mamá en línea y cuando envié las evidencias directamente habló un fiscal conmigo, hice la denuncia al otro día y fue todo muy rápido".

Escuchá la entrevista completa: