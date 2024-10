Una reconocida cadena de farmacias busca empleados en Mendoza: cómo postular

La reconocida cadena de farmacias argentinas, Farmacity, busca empleados en la Provincia de Mendoza. Se trata de una de las empresas de venta minorista de medicamentos y referentes de salud y bienestar más grandes del país. Creada en 1997, hoy cuenta con más de 241 farmacias distribuidas en 14 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el 2013, Farmacity se convirtió en algo más que una farmacia y agregó nuevos formatos. Entre ellos Simplicity (una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento), Get The Look (un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de la mujer) y Quell (una tienda minorista especializada en alimentación saludable y bienestar).

Para aplicar al trabajo se debe hacer a través del portal de empleo Bumeran. Foto: Archivo

Actualmente, la empresa publicó en el portal de empleo Bumeran, un puesto de trabajo de farmacéutico/a para sucursales de Mendoza. La descripción de esta publicación invita a farmacéuticos/as a sumarse al equipo de profesionales de Farmacity, brindando un servicio esencial de cuidado a los clientes, asegurando la correcta dispensa y asesoramiento en materia de medicamentos, garantizando la experiencia de compra del cliente/paciente.

Las tareas de quiénes deseen aplicar a este trabajo serán:

Realizar la dispensa de medicamentos.

Actualización y cambio de precios.

Control de stock.

Participación como agente de salud en campañas de vacunación y/o acciones destinadas a promover la salud.

Garantizar la correcta trazabilidad de los medicamentos y la actualización de los libros.

Farmacity se encuentra en la búsqueda de farmaceuticos/as. Foto: Archivo

Por supuesto, el requisito excluyente para este trabajo es contar con título profesional de Farmacia para bloqueo de titulo y Matrícula habilitante. En cuanto a los beneficios que ofrece Farmacity para sus trabajadores se encuentra: pago de matrícula, colegiatura y seguro de mala praxis a cargo de la compañía, día de cumpleaños libre, descuentos en Farmacity y gimnasios, teatros, entre otros, y licencias familiares.