El emotivo mensaje de la influencer que soñaba con ser madre

Daniela Aza, reconocida comunicadora e influencer, ha utilizado en múltiples oportunidades sus redes sociales para compartir con su audiencia su historia de vida, que hoy se ve marcada por un profundo anhelo hecho realidad: la maternidad.

Nacida con artrogriposis múltiple congénita, una afección que afecta la movilidad de las articulaciones, desafió los pronósticos médicos que afirmaban que no podría caminar o llevar una vida autónoma. Tras someterse a 15 cirugías y enfrentar múltiples obstáculos físicos, Daniela ha demostrado una fortaleza inquebrantable y superar su discapacidad para vivir una vida plena junto a su esposo y llegando ahora cumplir uno de sus sueños más grandes: quedar embarazada y poder ser mamá.

A lo largo de su trayectoria como influencer, Daniela ha abordado temas sensibles como la inclusión y la discapacidad, pero en los últimos meses, su embarazo ha capturado la atención de su comunidad. "Cuando era pequeña, me dijeron que no podría caminar, y aquí estoy, esperando a mi hijo Lucas", relató recientemente en una entrevista a MDZ.

Para ella, el hecho de convertirse en madre ha sido un proceso lleno de emociones, un deseo que ha compartido abiertamente con sus seguidores, quienes la han apoyado a lo largo de esta experiencia. Aún así, no faltaron haters que la cuestionaron duramente con críticas y comentarios hirientes en redes sociales, donde algunos cuestionan su capacidad para ser madre debido a su condición.

A estos "haters", les ha respondido de manera contundente y reflexiva, instando a la sociedad a derribar mitos y prejuicios en torno a la maternidad y la discapacidad.

Daniela Aza y su esposo Johny a la espera de la llegada de Lucas.

La maternidad, para Daniela, es un desafío que ha abrazado con ilusión. Y, en diálogo con MDZ, compartió la emoción de vivir su primer Día de la Madre, describiendo este momento como un sueño hecho realidad. "Este Día de la Madre es muy especial para mí, después de tantos obstáculos que superé. Estoy esperando con ansias la llegada de Lucas, y vivir este momento junto a mi esposo, mi familia y mi comunidad es algo que me llena de felicidad", comentó.

"En este momento, estoy de 33 semanas de embarazo. Ya estoy muy cerca del momento en que podamos ver con mi marido Johnny a Lucas; que podamos conocerlo y adentrarnos de lleno a su cuidado. Obviamente, ya desde el comienzo de la gestación vivimos esta emoción. Pero cuando ya llega el momento en que el sueño se hace mucho más palpable, mucho más real, estamos esperando este momento con muchas ansias", admitió.

Y continuó: "Pasar un Día de la Madre embarazada y dada mi condición y los obstáculos que tuve que atravesar, para mí es una etapa sumamente especial que comparto con mi marido, que es el que me acompaña en esta gran aventura. Y también la familia y todos los seres queridos que están colaborando con nosotros desde su experiencia y su conocimiento. Además, lo comparto con mi comunidad que me da todo el tiempo consejos y que espera a Lucas con muchas ansias también. Así que este Día de la Madre pienso disfrutarlo un montón, porque ya el próximo va a ser aún más real con Lucky en los brazos lo cual me hace muy feliz", indicó. Sobre la cercanía de la llegada de su hijo Lucas, Daniela Aza comentó emocionada: "Estoy viviendo este momento con mucha alegría.

Por otro lado, también subrayó que la fecha "es una oportunidad para visibilizar, para seguir deconstruyendo, derribar este gran tabú que no solamente lo enfrento yo, sino un montón de mujeres con discapacidad: madres y padres que son juzgados y cuestionados".

Asimismo, señaló que es una oportunidad "para visibilizar las distintas formas de maternar". "Hay que enfatizar en este Día de la Madre que no hay una única forma válida, sino que hay diferentes experiencias de maternidad. Y que todas son igualmente válidas y deben ser validadas. Por eso es una oportunidad también en esta fecha para reivindicar el derecho que tenemos las mujeres con discapacidad, especialmente, para maternar".