La fuerte denuncia de la madre de la niña que murió tras su viaje de egresados a Carlos Paz

El domingo, los seres queridos de Juana Milagros Sirimarco Díaz, la niña que falleció en Misiones luego de regresar de su viaje de egresados a Carlos Paz, se concentraron en el Parque la Cantera de Posadas para rendirle homenaje y despedirla. Allí fue que sus padres, en diálogo con los medios locales, denunciaron que tanto el colegio como la empresa encargada del viaje actuaron con negligencia y que la estudiante se podría haber salvado "si hubiesen actuado a tiempo".

El viaje inició el miércoles 2 de octubre, cuando los alumnos de séptimo grado de primaria del Instituto Cristiano República Argentina partieron desde la capital misionera rumbo a Villa Carlos Paz, en un colectivo de larga distancia contratado por la agencia de viajes Viaturex. Durante el viaje, la niña comenzó a sentirse mal, alertando a las personas a cargo, quienes, a su vez, informaron a la madre, Claudia Díaz, sobre el estado de salud de su hija mediante Whatsapp.

Sin embargo, la niña no habría recibido atención médica durante su retorno a Misiones. Recién al llegar, la mañana del martes 8, sus padres la habrían llevado de inmediato al Hospital Pediátrico Fernando Barreyro para que la atendieran. "Estaba descompuesta, con vómitos y mucho dolor estomacal. Cuando le hicieron los estudios, nos dijeron que era un cuadro grave", reveló Claudio, el padre de la niña, en diálogo con los medios locales.

La niña soñaba con ser presidenta, según su madre. Foto: Facebook

En el nosocomio, los médicos detectaron que había contraído el virus Influenza B durante el viaje, por lo que la internaron por cuatro días. A pesar del trabajo del personal de salud, el sábado anunciaron su fallecimiento a causa de un shock séptico. "El cuadro fue una sepsis, extremadamente grave. No hubo manera de erradicar el virus. Atacó muy pronto y muy directo", informaron desde la gerencia asistencial del Hospital Pediátrico.

El duro descargo de la madre tras el fallecimiento de Juanita

Claudia Díaz, madre de la preadolescente de 13 años, criticó la falta de accionar por parte del colegio y de la agencia de viajes, asegurando que su muerte se podría haber evitado su hubiesen actuado a tiempo. La pesadilla comenzó al tercer día, cuando Juana se tiró de un tobogán y, al caer al agua, se le salió la rodilla del lugar.

"Alguien se la recolocó y la llevaron al hospital. Le colocaron una férula, le hicieron una radiografía y le recetaron diclofenac y paracetamol. Ella nunca tomaba medicamentos. Me envió fotos de todo", reveló Claudia en diálogo con La Nación. Más tarde, su hija le contó que otros compañeros estaban medicados por alguna enfermedad. "Me dijo que le dolía la garganta, pero que ya la había revisado un médico", agregó la mujer.

La niña le contó a su madre que se le salió la rodilla de lugar y que la llevaron a un centro de salud, antes de presentar los síntomas de la enfermedad. Foto: Facebook

Sin embargo, varias fuentes revelaron que la estudiante no llegó a ser atendida en el nosocomio durante el viaje, sino que las personas a cargo la habrían llevado a la guardia del Sanatorio Privado Punilla, por un aparente convenio con el seguro de salud de la empresa de turismo. "Ese viaje fue un horror; los levantaban a las 7 de la mañana y no los acostaban hasta la medianoche. No estaban acostumbrados a ese ritmo", adhirió Díaz.

La niña cumplió sus 13 años el lunes 7, durante el viaje y sus compañeros le festejaron el cumpleaños. Pero, en un día para celebrar, Juana empezó a presentar signos de la enfermedad. "No le dolía la rodilla, sino la garganta, pero esa misma noche ya salían para Posadas", confesó la mujer y detalló que cerca de las 2 de la mañana del 8 de octubre, cuando ya estaban en el micro de regreso a Misiones, su hija comenzó con vómitos, diarrea y 39 grados de fiebre.

Fue entonces que las docentes se comunicaron con Claudia informándole el estado de salud de su hija. No obstante, prefirieron comunicarse con un médico por teléfono, en vez de detenerse en algún nocosomio porque eran "malos". El médico le recetó Dipirona, un analgésico y antipirético, según detalló La Nación. "No se la pusieron por vena porque el colectivo se movía demasiado, así que se la inyectaron en la cola", advirtió la madre. La última carta que escribió Juanita y que publicó su docente en las redes sociales. Foto: Facebook

Al llegar, Juana "tenía los ojos rojos, llenos de sangre, y la boca negra. Algo estaba muy mal. Ni siquiera se rio cuando me vio", recordó Claudia. La llevaron al hospital en Posadas, donde los profesionales hicieron todo lo posible por reanimarla tras cuatro días de internación, hasta que falleció el día sábado. "Murió de la peor manera", se lamentó Díaz: "La trataron con todos los antibióticos, y recibió la mejor atención en el hospital, pero su cuerpo simplemente no respondía. Estaban a punto de amputarle las piernas y las manos. Luego, sus riñones dejaron de funcionar, iban a hacerle una transfusión, pero sufrió muerte cerebral, y después fallaron sus órganos. Rezábamos por un milagro, pero no sucedió".

El domingo, luego de cremar el cuerpo de la niña, Claudia y su expareja, le reclamaron a la empresa y al colegio por su negligencia. "La escuela no quiere asumir su responsabilidad. La empresa ni siquiera nos llamó para darnos el pésame. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Mi hija era maravillosa. ¿Cómo pudieron traerla así?", concluyó con dolor la madre.