La DGE reorganizará las salas de 4 y 5 de Nivel Inicial: cómo lo implementará y cuándo es la inscripción

La baja de la matrícula en el Nivel Inicial ha sido considerable en los últimos años. Desde 2017 a esta parte hay aproximadamente 8500 niños y niñas menos ingresando al Sistema educativo. El trasfondo no está en la falta de escolarización sino en un fenómeno que crece a nivel mundial en relación a la disminución de la natalidad. Como respuesta a la situación, la Dirección de Nivel Inicial de la Dirección General de Escuelas (DGE) implementará una reorganización de las salas de 4 y 5 y abrirá nuevas salas de 3 y plurisalas, capacitando al personal docente para poner el foco en la primera infancia. ¿Cómo se implementará esta política y cómo es el cronograma de inscripción?

A partir del fenómeno de disminución de estudiantes en salas de 4 y 5 de Nivel Inicial la DGE ampliará la matrícula de los Centros Educativos de Primera Infancia -popularmente conocidos como jardines maternales- que continuarán en funcionamiento.

"Nuestra política educativa es 'los niños en la escuela'. Realmente la primera infancia es muy importante, por eso trabajamos fuertemente en esta unidad de 3, 4 y 5 para que tengan estos niños un desarrollo integral desde lo social y lo cognitivo porque está comprobado -las estadísticas, los números en el mundo hablan de que el niño que tiene una buena trayectoria en el Nivel Inicial, mejora sus aprendizajes- se nota en el futuro y no tenés que invertir posteriormente en otros programas para remediar distintas situaciones", sostuvo Adriana Rubio, Directora de Nivel Inicial de Mendoza en diálogo con MDZ.

Según los datos oficiales, la natalidad ha descendido. En 2023 los nacimientos fueron 20.051, unos 1.200 menos que en 2022. Foto: Gobierno de Mendoza.

En la actualidad, el Nivel Inicial de la provincia cuenta con 1.073 salas de 4 para una matrícula de 17.054 y 1.314 salas de 5 años para una cantidad de 20.025. Si dividimos la cantidad de estudiantes de acuerdo al número de salas, hay aproximadamente 15 niños y niñas por cada sala. Sin embargo, la distribución funciona de acuerdo a la cercanía de las escuelas con los hogares, por lo que se han detectado salas con una matrícula más baja.

Luego de notar esta marcada disminución, "la provincia ha aprovechado esto no con cierres de cargo, sino universalizando esta sala de 3 y dándole esta oportunidad a los pequeños de tenernos en la escuela, mejorar esta trayectoria y darles oportunidades significativas, que las docentes puedan trabajar en la diversidad porque se trabaja con un grupo heterogéneo, diverso, donde vos tenés que partir de distintos lugares en cada uno de esos niños porque llega uno que es mayor estimulado en su casa, otro que no ha tenido esa posibilidad, aquel que tiene su certificado de discapacidad y que va con otro ritmo. Bueno, esa es la diversidad y hoy es el desafío de los docentes", señaló Rubio.

Adriana Rubio a la derecha y el Ministro de Educación, Tadeo García Zalazar a la izquierda, junto a otros funcionarios.

Además, la Directora de Nivel Inicial explicó que aquellos niños o niñas que vayan a una escuela, no deberán cambiarse ni ser reubicados porque la reorganización no implicará mover salas de una escuela a otra. "La idea no es complicar a la familia. Dónde tengamos las salas se respeta y si podemos incorporar y transformarlo en una plurisala de 3, 4 y 5, incorporar niños en esa escuela pero por algo los papás eligieron esa escuela", aclaró.

¿Cuándo serán las inscripciones en el Nivel Inicial?

En el caso de la salita de 4, es decir, aquellos niños y niñas que harán sala de 5 en el ciclo lectivo 2025, la inscripción directa. Pero en el caso de las salas de 3 y 4 hay diversas instancias de inscripción, todas presenciales.

En las zonas donde se abrieron salas de 3, 4 y 5, los adultos responsables deberán asistir a la escuela para ratificar la inscripción entre el 14 y 16 de octubre. Es decir, aquellos que ya son parte de la salita y van a continuar ocupando un lugar el próximo año en la siguiente sala.

En cuanto a los nuevos aspirantes, la primera instancia se llevará a cabo del 17 al 18 de octubre. En esta etapa se dará prioridad a niños y niñas con Certificado Único de Discapacidad y a quienes residen cerca de la escuela.

La segunda instancia para los nuevos aspirantes será del 24 al 30 de octubre para los hermanos de estudiantes e hijos de docentes y no docentes de la institución. En tanto, el día 11 de noviembre cada escuela publicará el listado de vacantes en disponibilidad, en un sector físico y visible de la institución.

Para llenar esas vacantes, los adultos responsables de estos nuevos aspirantes, deberán dirigirse a la escuela entre el 19 de noviembre al 22, con el DNI del niño o niña y la partida de nacimiento. "Es importante aclarar, que si algún papá no tiene el documento se registra en actas que tal pequeño no tiene su DNI", indicó Rubio. En ese caso, la escuela orientará al adulto responsable para cumplir con el derecho a la identidad de ese niño o niña.