Pese a la situación económica, miles de mendocinos ya vacacionan en Chile en enero

Si bien la situación económica e inflacionaria del país y las últimas medidas del Gobierno condicionan, hay un numeroso grupo de mendocinos y argentinos que cruza a través del Paso Internacional Cristo Redentor de forma diaria para vacacionar en Chile. A su vez, muchos chilenos siguen viajando a Mendoza, pero lo hacen en menor medida. Igualmente, algunos aspectos tradicionales de las vacaciones han cambiado y llegarán para quedarse.

En los últimos días, un total de 10.000 argentinos lograron cruzar al vecino país en lo que se juntaron los festejos del inicio del nuevo año 2024 y también el comienzo de las vacaciones en la tan famosa y codiciada primera quincena de enero, que es la que los mendocinos eligen para ir a vacacionar a las playas de Viña del Mar y Reñaca, principalmente.

Si bien el número es menor al de otros años, hay que tener en cuenta que la situación económica de Argentina y de Mendoza no es la ideal (ni siquiera es buena) comparando con años anteriores. Durante la primera quincena, fuentes oficiales del turismo chileno, informaron que se espera que los argentinos visiten las playas tradicionales en un gran número, pero que esas cifras "no podrán ser comparadas ni de cerca" con las de los años previos a la pandemia, en los que si bien había una situación difícil, no se comparan a la actual.

MDZ pudo contactarse con familias mendocinas que están actualmente en el vecino país de Chile. Comentaron que "tuvimos algunas demoras pero no fueron significativas, pudimos pasar después de Año Nuevo y había mucha gente en la fila de la aduana, nos sorprendió". "Venimos por unos días y nos volvemos, venimos sólo a disfrutar el mar y no a hacer compras como antes", remarcan los mendocinos que viajan a Chile.

El mendocino sigue eligiendo Reñaca y Viña. Ahora los viajes son organizados de último momento y por pocos días.

Y ahí está el punto que marca la diferencia. Muchas familias manifestaron que la estadía se redujo (aunque siempre están aquellos que viajan tradicionalmente toda la quincena) y ahora lo más común es ir de 4 a 7 días. El gasto también se reduce: lo que antes eran compras de shopping por zapatillas, ropa y electrodomésticos, ahora son leche, azúcar, hallullas y sólo enfocado en los productos esenciales para pasar el día a día del otro lado de la Cordillera.

El cambio de paradigma por lo económico se nota en los registros que lleva adelante Gendarmería diariamente en la aduana de Horcones. Allí, informan que los autos que vuelven son los de aquellos que cruzaron hace cuatro o cinco días y ya no se ve tan marcado el recambio de quincena que se percibía hace años con una altísima demanda.

Otro punto a tener en cuenta es que, si miramos las expectativas turísticas de los últimos meses pensando en el verano 2023/2024, los agentes chilenos informaban sobre su preocupación a la hora de conocer la realidad de la economía argentina producto de que somos el principal afluente turístico de ellos. Sin embargo, muchas familias han comunicado que "el viaje se dio de forma impulsiva, no teníamos reserva, pero nos decidimos a último momento y había lugar en varios complejos". Esa última frase una primera quincena de enero en Reñaca, hace 7 años atrás, era imposible de imaginar.

Preocupación por la inseguridad

Muchos mendocinos que viajaron en los últimos días indicaron que, si bien no han sido víctimas de robos ni de violencia en Reñaca y Viña, sí hay mucho menos movimiento luego de las 23 de cada noche (salvo los fines de semana). Los arrendatarios, en más de una oportunidad, son quienes alertan a los turistas sobre lo que sucede respecto de la inseguridad.

Los hechos del verano 2022/2023 también dejaron su eco cuando familias fueron asaltadas al dejar sus autos o camionetas en centros comerciales, estacionamientos de supermercados o hasta en los estacionamientos de los departamentos en los que vivían.

Los jóvenes que viajan sin sus familias y lo hacen a través de micros de larga distancia con amigos, pareja o solos, también son alertados a rápidamente tomar la salida de la terminal de ómnibus para no permanecer dentro de la misma mucho tiempo ya que allí también se generan hechos delictivos que pueden ocasionar problemas debido a la lejanía de casa y de nuestros conocidos.