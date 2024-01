Cortes de luz: la obra en la que confía el Gobierno para que no se repitan

Mendoza estuvo afectada por recurrentes cortes de luz durante la noche del lunes y todo el martes. El apagón masivo ocurrió en el peor momento, ya que el territorio provincial está entre las 10 provincias más calurosas del país. En un primer momento, el ministerio de Energía y Ambiente en conjunto con el EPRE emitieron un comunicado oficial en el que adjudicaron la situación a una "falla del sistema de transporte nacional".

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó los motivos del corte de luz. Además, aseguró que el Gobierno provincial tomará medidas. La funcionaria advirtió que "el apagón no tan solo afectó a Mendoza, sino también a parte de San Juan y San Luis porque fue una falla en el sistema de transporte regional. Allí tenemos tres segmentos, la energía que recibimos cada uno de los usuarios en nuestros domicilios, hay una generación, después está el transporte que se genera de esa energía, esa energía se entrega a través de transporte a la distribuidoras y éstas la derivan a nuestro domicilio. La jurisdicción o competencia de la provincia interviene en este último segmento, en la distribución, la generación y el transporte son reguladas, fiscalizadas y controladas por el Estado Nacional".

"Esto se debió a dos cosas, no es por desligarme de responsabilidad ni mucho menos, lo explico en conocimiento como ministra de Energía, pero es la información que nos brindan desde Nación, porque no es algo que esté dentro de nuestra órbita de competencia. No fue una falla del sistema de distribución provincial, fue una falla en el sistema de transporte regional. Teníamos dos factores que determinaron esto. Por un lado, el calor y los picos de demanda, y por el otro lado también está que el día 29 a la noche, a raíz de la tormenta, hubo un problema en Central Puerto que es la generadora térmica de Luján de Cuyo, por lo que una parte de esa generadora salió de servicio", aseguró.

Y continuó, especificando los motivos: "Tuvieron un problema en la central térmica de ciclo combinado que tuvo que parar para hacer reparaciones. Entonces, estábamos consumiendo hidroeléctrica de Cacheuta a esta altura del sistema de transporte. En la línea de transporte Distrocuyo, a raíz de la sobre demanda que ingresó en el horario del mediodía que fue cuando se produjo el corte, se generó una saturación y una sobrecarga. Esto hizo saltar las protecciones e hizo que se desenganche de la generación de Cacheuta, por lo que ahí se produjo el apagón".

La ministra Jimena Latorre.

Pero no todo son malas noticias, la ministra de Energía y Ambiente llevó alivio al pueblo mendocino y anunció que "en los próximos meses, te diría un par de meses, podemos tener completa la línea Cruz de Piedra. Mendoza entendió que, a pesar de que la línea no le corresponde a la provincia, necesitábamos reforzar estas líneas de transporte con la línea de Cruz de Piedra, que está en un 85% de ejecución y que eso nos va a permitir darle flexibilidad, seguridad al sistema y además, no tan solo cerrar este anillo de seguridad en Gran Mendoza, sino también poder disponer de mayor potencia. Podremos despachar mayor potencia con esta reconversión de la matriz".

Además, Jimena Latorre atentó contra el Gobierno nacional y sostuvo que "la desinversión de años en el sistema de transporte genera estas consecuencias. Como hay desinversión, perdemos seguridad de continuidad de suministros, y esta flexibilidad o capacidad de maniobra también se pierde. La desinversión en transporte viene de hace años por malas decisiones del Gobierno nacional. El sistema se estresa por la falta de inversiones y, llegados a ciertos puntos críticos como el de mayor demanda o sobrecarga de demanda, colapsa".

"Cuando tengamos operativa la línea de Cruz de Piedra, esto ya no pasa porque la línea viene a cerrar ese anillo de seguridad para el sistema del Gran Mendoza, que es en donde tenemos la mayor densidad poblacional y de usuarios. Con esto no se soluciona todo el problema, hay que seguir, hay que seguir ampliando el sistema y generando otros proyectos. Hay otras líneas que ya están en la cartera de la provincia para su ejecución. Pero con esta línea que se está concluyendo, estos problemas como el de ayer, no van a volver a ocurrir", concluyó.

