Quién es el principal apuntado por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces

El Parque Nacional Los Alerces se ubica al noroeste de la provincia de Chubut y ha sido víctima de gran cantidad de incendios en los últimos años, perdiendo una superficie equivalente a tres cuartas partes de la Ciudad de Buenos Aires, más de 150 150 kilómetros cuadrados. Ahora, en medio de un nuevo tiempo de incendios en este territorio, el Gobierno local apuntó contra un exempleado de Parques Nacionales: Cruz Cárdenas.

La acusación nace de un supuesto vínculo de Cárdenas con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización que lideraría Facundo Jones Huala. Este grupo, acusado de pseudo mapuches y separatismo, se mantiene bajo sospecha por la idea de que son acusados por las tomas de tierras en la región y también muchos de los incendios en los bosques. Estos últimos, según peritajes, no serían accidentales, sino que se iniciarían adrede.

Con todo este panorama, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, apuntó contra Cruz Cárdenas, líder del Lof Pailako, luego de que tras la ocupación de territorios del parque se iniciaran varios focos de incendio. Cárdenas, por su parte, fue un empleado de Parque Nacionales y brigadista, con amplios conocimientos en el manejo del fuego, por lo que las sospechas se intensifican.

Cuando sucedió la ocupación, Cárdenas y los suyos reclamaron la zona como supuesta tierra ancestral y se la adjudicaron por la fuerza. Habiendo sucedido esto durante la gestión anterior, hubo silencio al respecto, a pesar de las advertencias del Sindicato de Guardaparques Nacionales: “Esto es una réplica de lo que pasa en Villa Mascardi. Si no lo paran, puede terminar igual o peor”.

Con el incendio vigente, el Gobierno tomó los antecedentes de Cárdenas y volvió a pedir que se lo imputara en la causa, con pruebas presentadas este lunes por el propio Ignacio Torres en el Juzgado Federal de Esquel que administra Guido Otranto. Con los cambios recientes en la política tanto a nivel nacional como provincial, desde la gobernación provincial esperan que avance el procedimiento y logre hacerse lugar al reclamo frente a la RAM.

En los últimos años, los incendios habrían consumido la superficie de 9.500 canchas de fútbol. Foto: Télam.

Este grupo, mientras tanto, mantiene sometidos territorios del país que declara como "ancestrales", a pesar de que ellos no son reconocidos de tal manera, como sí lo son otras comunidades. Con esto, vale recordar que los gobiernos provinciales de la región mantienen vínculos pacíficos con poblaciones indígenas, mapuches o no, de la Patagonia y reconociendo a los descendientes de aquellos antiguos pueblos, entre los que no se incluye a la RAM como uno que cumpla estas condiciones.