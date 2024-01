ANSES: el personal de la oficina de Luján de Cuyo se redujo a casi la mitad

El 23 de enero MDZ Radio entrevistaba a Joel Arturia, exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses), a raíz del cierre definitivo de la dependencia que funcionaba en el departamento de La Paz. Seis días después, la política de ajuste impulsada por el Gobierno de Javier Milei arribó a Luján de Cuyo. Es que en los últimos días, siete trabajadores de los diecisiete que conformaban la planta de personal en ese departamento fueron desafectados.

Por este motivo, durante la mañana de hoy se realizó una protesta frente al edificio inaugurado en mayo de 2023, producto de un convenio firmado por el entonces intendente, Sebastián Bragagnolo, y el ex jefe regional de Anses, Carlos Gallo. Esa manifestación contó con la presencia de trabajadores activos, vecinos del departamento, representantes gremiales del organismo nacional destinado a la seguridad social, Secasfpi y ATE.

Según señalaron fuentes de Anses, la reducción de la planta impactará de lleno en la atención al público, ya que los despidos provocaron que la oficina deba operar con menos de la mitad de trabajadores que en 2023. Si se tiene en cuenta que muchos beneficiarios tienen un turno y horario asignado con antelación, la falta de personal podría resentir las prestaciones que se otorgan en el departamento que conduce Esteban Allasino. En diciembre del año pasado, en el edificio se atendían más de 300 personas por día.

La Paz cancelará el contrato de alquiler del edificio donde funcionaba Anses

Como informó MDZ la semana pasada, el departamento de La Paz dejó de tener una dependencia de Anses que comenzó a funcionar en agosto de 2023. La oficina era fundamental para los vecinos de ese distrito, ya que con su inauguración dejaron de viajar 200 km (ida y vuelta) hasta San Martín para realizar los distintos trámites que nuclea el organismo.

En las últimas horas surgió otro dato. El edificio donde funcionaba la delegación había sido alquilado por el municipio que conduce Fernando Ubieta en agosto de 2023 por un lapso de tres años. Cerrada la dependencia, el edificio quedó ocioso.

Ubieta confirmó que dará de baja el alquiler del edificio donde funcionaba Anses

Foto: archivo MDZ

Consultado sobre qué pasará con esa estructura edilicia, el jefe comunal afirmó que "en su momento cuando gestionamos la creación de una oficina de Anses, desde el organismo nos plantearon que no podían hacerse cargo alquiler del edificio. Accedimos sobre todo para que la gente tuviera acceso al servicio y no debiera viajar 100 kilómetros diarios de ida y vuelta para hacer un trámite que muchas veces es complejo".

Ante la disyuntiva sobre esperar una posible solución que permita que Anses vuelva a tener su delegación en el departamento, Ubieta señaló: "No he tenido ningún tipo de comunicación con nadie de la Libertad Avanza, no sé quién es el vocero en la provincia, no he tenido la suerte de tener un vínculo con alguien de ellos pero sí, me gustaría plantearlo porque creo que la oficina es muy importante".

Sin embargo, más allá de un posible encuentro con representantes del oficialismo nacional, el intendente afirmó que el contrato de alquiler del edificio donde funcionaba el organisno, será dado de baja. "Nos comunicamos con la gente del local y vamos a dar de baja el servicio", señaló.